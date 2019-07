Â¡Rival esperado! Estados Unidos disputarÃ¡ a MÃ©xico la final de la Copa Oro

NASHVILLE._ Estados Unidos venció por marcador de 3-1 a Jamaica para avanzar a la gran final de la Copa Oro 2019 y el próximo domingo se verá las caras con México.

Weston McKennie puso adelante al equipo de las barras y las estrellas al minuto 9.

Sin embargo, el juego fue detenido al minuto 16 y sufrió un retraso de una hora con 28 minutos, ya que había probabilidades de tormenta eléctrica en Nashville, Tennessee.

Christian Pulisic aumentó la ventaja de los anfitriones al minuto 51 tras recibir un centro y sólo empujarla a las redes y anotar así el gol número 900 en Copa Oro.

Sin embargo, Jamaica le puso presión al duelo con la anotación de Shamar Nicholson al 69’.

Goal Jamaica 🇯🇲 !!! Shamar Nicholson with the textbook header after a great ball from Leon Bailey! Jamaica cuts the lead in half, 2-1 in Nashville! #JAMvUSA #GoldCup2019 #ThisIsOurs @jff_football pic.twitter.com/pYOGwuKNRZ