Roban atuendos de Lucha Villa

Las prendas estaban en posesión de su sobrina Damiana Villa, y fueron sustraídas durante un saqueo a su vivienda

Noroeste / Redacción

MÉXICO._ La cantante Damiana Villa levantó una denuncia penal por el robo de su casa habitación, de donde sustrajeron y destruyeron vestuario de sus actuaciones, incluyendo ropa que su tía Lucha Villa le ha dado.

“El jueves por la noche fueron las autoridades, los peritos, a hacer sus indagatorias; no puedo hablar mucho, para no entorpecer las investigaciones, pero sí es evidente que destruyeron mi puerta, del cuarto de servicio, que usaba yo como guarda ropa de mis vestuarios de trabajo, incluyendo los vestidos que me dio mi tía Lucha Villa y que, por lo mismo tienen un valor sentimental”, expuso.

La intérprete de “Te quiero diferente”, sencillo que se desprende su disco “Ella”, destacó que además de la importancia de las prendas por el valor sentimental, está el hecho de que son vestuarios muy costosos, por lo que el daño patrimonial del que ha sido víctima es invaluable.

“Con todo y esto, agradezco que mi papá y mi hijo no hayan estado en ese momento en la casa y, pues, bueno, el susto y el coraje nadie me los quitan, pero agradezco infinitamente que ellos se encuentren bien y que sólo sean cosas materiales las que tengo que recuperar”, añadió.

Y como el show debe continuar, esa misma noche del jueves en que se iniciaron las indagatorias del robo a su vivienda, Damiana Villa ofreció un show en La Cueva de Rodrigo de la Cadena, que además de llenar, se prolongó hasta la madrugada del viernes, debido a que el público no la dejaba bajar del escenario.