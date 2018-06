Robbie Williams y Aida Garifullina encantan en la ceremonia inaugural de Rusia 2018 - Noroeste

RUSIA 2018

Robbie Williams y Aida Garifullina encantan en la ceremonia inaugural de Rusia 2018

Arranca la Copa del Mundo 2018 en Moscú

Noroeste / Redacción

14/06/2018 | 08:44 AM

MOSCÚ._ Acompañado de la soprano rusa Aida Garifullina, el cantante británico Robbie Williams fue el encargado de inaugurar la Copa del Mundo Rusia 2018.

Interpretando temas como Let Me Entertain You, Rock DJ, Feel y Angels, este último acompañado de Garifullina, los intérpretes encantaron en la ceremonia de apertura.

