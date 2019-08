Robert Downey Jr. recuerda su momento mÃ¡s vergonzoso en Disneyland

Robert Downey Jr. recuerda su momento más vergonzoso en Disneyland

El actor que encarna al superhéroe Iron Man es reconocido como Leyenda Disney

Noroeste / Redacción

25/08/2019 | 11:45 AM

La Expo D23 que se celebró este fin de semana en Anaheim, California, no solo ha deparado el descubrimiento de las grandes novedades que se podrán ver a partir del próximo 12 de noviembre en la plataforma de contenidos Disney+, con la que el gigante del entretenimiento entrará de lleno en la competencia contra Netflix, HBO y Amazon Prime.

La convención más grande de Disney ha reconocido a grandes talentos de la industria como el actor Robert Downey Jr con el galardón de Leyenda Disney.

El intérprete que ha dado vida al carismático Iron Man se ha mostrado entusiasmado ante sus fans e incluso se ha permitido recordar una anécdota que le ocurrió en el parque Disneyland cuando era un chaval durante su discurso de agradecimiento:

“Durante mucho tiempo he cargado con la vergüenza de que, visitando por primera vez el parque Disneyland, me pillaran fumando un porro de mariguana y me detuvieran”, dijo el actor de 54 años.

“Interpretar a Tony (Stark( durante estos años, y la idea temática de que la tecnología puede guiar a nuestra especie hacia la iluminación ha valido la pena. Es una meditación continua. Ha sido un gran regalo... Aquí está el futuro”, prosiguió.

Con sus palabras, Downey Jr. quiso cerrar de algún modo un ciclo y “hacer las paces con quien tuvo que detenerme”, ante las carcajadas de una audiencia entregada, citó lavanguardia.com.

El actor, que durante varios años estuvo al margen de la industria por su adicción a las drogas y al alcohol, supo volver con fuerza y recuperar el trono perdido gracias sobre todo a su interpretación del multimillonario Tony Stark y su álter ego Iron Man.