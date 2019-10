Robert Downey Jr. y Samuel L. Jackson responden a Scorsese, quien dijo que las películas de Marvel no son cine

Muy al estilo de Iron Man, el actor contestó a las críticas del famoso director en el programa radial The Howard Stern Show

Durante el pasado fin de semana, el legendario cineasta Martin Scorsese molestó a una parte de la base de admiradores de Marvel cuando proclamó que las películas que pertenecen al MCU "no son cine".

Naturalmente, una declaración como esta fue todo el combustible que algunos cinéfilos necesitaban para ir a sus teclados y denunciar que el director de la inminente 'The Irishman' esté celoso del éxito de Marvel, y que su estilo de película anticuado ya no atrae a audiencias masivas, difundió fotogramas.es.

Sin embargo, no todo el mundo ha sido igual de condescendiente.

"No las veo. Lo intenté, ¿sabes? Pero eso no es cine", dijo Scorsese a Empire mientras estaba en la gira de prensa de su nueva película.

Las reacciones no se han hecho esperar. Samuel L. Jackson sentó precedente remarcando que:

"Es como decir que Bugs Bunny no es gracioso. Las películas son películas. Es decir, a no todo el mundo le gusta su cine tampoco. Hay un montón de Italo-americanos que creen que no debería hacer películas sobre ellos así. Todo el mundo tiene una opinión, que está bien. No va a parar a nadie de hacer películas".

Y ahora le ha seguido su compañero de reparto, Robert Downey, Jr., el legendario Iron Man (y a quien se verá una vez más en 'Viuda Negra'). Cuando al actor se le preguntó su opinión al respecto de los comentarios de Scorsese en el programa de Howard Stern, éste dio una respuesta muy sensata a la "controversia":

"Es su opinión. Quiero decir que juega en los cines. Aprecio su opinión porque creo que es como cualquier cosa. Necesitamos todas las diferentes perspectivas para que podamos llegar al fondo y seguir adelante".