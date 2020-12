Robert Lewandowski, del Bayern Múnich, es elegido como el mejor jugador del 2020 en el The Best de la FIFA

Lewandowski, autor de 15 goles en la Champions, ya fue elegido mejor jugador de dicha competición por delante de su compañero de equipo Manuel Neuer y del centrocampista belga Kevin De Bruyne, del Manchester City

Sinembargo.MX

ZURICH._ El arquero alemán Manuel Neuer, el goleador polaco Robert Lewandowski (ambos de Bayern, de Alemania) y el entrenador Jürgen Klopp (Liverpool) se erigieron en los grandes ganadores de los premios "The Best", que entrega la FIFA y cuya ceremonia este año se realizó en forma virtual por la pandemia del coronavirus. Así, la Bundesliga alemana se quedó con dos de los galardones más importantes de la gala.

Neuer, uno de los artífices de que Bayern se quedara con todo lo que disputó, consiguió el premio al mejor arquero del mundo. Lewa, en cambio, se transformó en el mejor futbolista del año, al derrotar en su terna al argentino Lionel Messi (Barcelona) y al portugués Cristiano Ronaldo (Juventus). Lewandowski ya había ganado la estatuilla al mejor jugador de la temporada que entrega la UEFA, por lo que llegaba como el favorito a quedarse con el premio mayor.

Además, Lewandowski consiguió el premio luego de una temporada sin precedentes, luego de ser el goleador en las tres competencias que ganó su equipo: Bundesliga, Copa de Alemania y Champions League. El delantero polaco convirtió 34 tantos en la Bundesliga, 15 en la Champions y 6 en la Copa alemana. Así, redondeó la cifra de 55 goles en 47 partidos. Más de un grito por encuentro.

“Estoy muy contento. Ha sido un año importante para mí y para el equipo, por supuesto. Agradezco el premio y doy las gracias a mis compañeros y al entrenador”, indicó emocionado el delantero polaco.

“Competir con este premio con Messi y Ronaldo es increíble. Para mí es un honor estar junto a estos dos jugadores”, añadió.

I will repeat what I said a while ago. Never stop dreaming🙏 Thank you so much for this award, it’s an incredible honour to receive this tonight🏆 Dziękuję! #TheBest @FIFAcom — Robert Lewandowski (@lewy_official) December 17, 2020

El futbol sudamericano no tuvo demasiada suerte en la entrega de los premios. El rosarino Marcelo Bielsa, ternado como mejor entrenador luego de ascender a Leeds United a la Premier League, cayó frente a Klopp. El tercer postulante era Hansi Flick (Bayern). Pero, además, Messi sucumbió con Lewandowski y los uruguayos Giorgian De Arrascaeta (Flamengo) y Luis Suárez (Barcelona) no pudieron conseguir la estatuilla al mejor gol de la temporada. El primero optaba a ella gracias a un golazo convertido a comienzos de la pasada campaña en Brasil (una chilena contra Ceará); el segundo, por otro con la camiseta de su ex club, Barcelona, contra Mallorca, en la Liga de España.

'I'm really proud of the club' 🤗 Shocked at the result, delighted for his staff and wishing the club’s current good moment to continue for as long as possible ✊ Enjoy Jürgen Klopp's interview moments after winning #TheBest FIFA Men’s Coach 2020 award 👇 — Liverpool FC (@LFC) December 17, 2020

El premio Puskas, instituido al mejor gol del año, quedó para el coreano Heung-Ming Son (Tottenham). El asiático hizo un slalom de costa a costa con Tottenham para vencer el arco de Burnley que fue considerado como la conquista más vistosa de todas las preseleccionadas.

La presencia sudamericana recién se nota en el equipo ideal de la FIFA. Allí hay dos de los once futbolistas de este continente: el arquero Alisson Becker (Liverpool) y Messi. La formación: Alisson, Trent Alexander Arnold (Liverpool), Sergio Ramos (Real Madrid), Virgil Van Dijk (Liverpool) y Alphonso Davies (Bayern); Kevin De Bruyne (Manchester City), Thiago Alcántara (Bayern, ahora en Liverpool) y Joshua Kimmich (Bayern); Messi (Barcelona), Lewandowski (Bayern) y Cristiano Ronaldo (Juventus).

En el once ideal del futbol femenino, la presencia sudamericana es aún más limitada y se restringe a la arquera chilena Christiane Endler (PSG). El premio mayor fue para la inglesa Lucy Bronze (Manchester City), considerada la mejor jugadora del año.