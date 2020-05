Robert Pattinson detalla las diferencias de su personaje en The Batman con los de Bale y Affleck

El actor reveló que quiere seguir los pasos de Christian Bale, Ben Affleck o Michael Keaton, pero creando y marcando su propia distinción al encarnar al Caballero de la Noche

Sinembargo.MX

14/05/2020 | 12:03 AM

MADRID._ Desde que se anunció que Matt Reeves dirigiría The Batman, se ha asegurado en numerosas ocasiones que la versión de Robert Pattinson será muy distinta a la del resto de interpretaciones previas del personaje. Y el actor, aunque admira el trabajo de actores como Christian Bale o Ben Affleck, tiene claro dónde residen esas diferencias.

En una reciente entrevista con GQ, Pattinson habló un poco más en profundidad de cómo ha trabajado para interpretar a Bruce Wayne, explicando que quiere seguir los pasos de Bale, Affleck o Michael Keaton, pero marcando su propia diferencia.

“¿Cuáles son las razones para no hacerlo?”, explicó en referencia al legado previo de Batman.

“Me gusta el hecho de que no solo hay versiones muy, muy bien hechas del personaje que parecen definitivas. De hecho, estaba pensando que hay múltiples interpretaciones definitivas de Batman”, añadió alabando a sus predecesores. “Es divertido trabajar cuando ya se ha cubierto parte del terreno” .

“Porque, ¿dónde está la diferencia? Ya han visto esa especie de versión más ligera, otra versión más experimentada y una versión más brutal. Y el enigma se vuelve bastante atractivo al pensar, ¿dónde estará mi hueco? ¿Hay algo dentro de mí que podría trabajar para hacerlo?”, sentenció dando a entender que durante su preparación descartó hacer algo similar a lo que los fans ya han visto.

La expectación con The Batman es muy grande, pero Pattinson no le tiene miedo al éxito. De hecho, considera “atractivo” el saber que mucha gente va a ver la película, incluso si eso significa que a mucha gente quizás no le guste.

“Casi puedes percibir ese sentimiento de ansiedad y eso te da un poco de energía. Es diferente de cuando haces un papel y hay una posibilidad de que nadie lo vea”, dijo en la misma entrevista.

Por el momento, el rodaje de The Batman está aplazado a causa de la pandemia de coronavirus, y Warner ha decidido posponer su estreno desde junio a octubre de 2021.

Actualmente, Pattinson está aprovechando para descansar, ya que tal y como dijo a GQ en referencia a las medidas de distanciamiento y aislamiento por el Covid-19, “si trabajas todo el rato eres parte del problema” .