Robert Pattinson, el hombre mÃ¡s guapo segÃºn las matemÃ¡ticas

Robert Pattinson, el hombre más guapo según las matemáticas

El actor supera en el estudio a Henry Cavill, Bradley Cooper, Brad Pitt y George Clooney

Noroeste / Redacción

06/02/2020 | 10:25 AM

LOS ÁNGELES._ En octubre de 2019, Bella Hadid fue "declarada la mujer más bella del mundo". Y ahora, Robert Pattinson ha sido declarado el "hombre más guapo".

La elección no es casual. La designación se hizo mediante el uso de The Golden Ratio of Beauty Phi, una ecuación matemática desarrollada por los griegos para medir la belleza que los artistas del Renacimiento aplicaban para crear sus obras de arte. El actor de Crespúsculo cuenta con el 92% de esa perfección, difundió el diario El País.

Bella Hadid

Las cejas, los ojos, la mandíbula, la nariz, los labios y la forma facial general de la estrella de Batman se midieron contra las características de otras celebridades masculinas, y aparentemente se acercó más a la idea de "perfección" de los antiguos griegos. Esa idea de perfección se determina mediante el uso de The Golden Ratio of Beauty Phi.

Desde su creación, los científicos han desarrollado una fórmula matemática "para ayudar a explicar lo que hace bella a una persona". Y esa fórmula produce un porcentaje que determina qué tan cerca de la "perfección" está la cara de alguien.

Además de la estrella de Crepúsculo, la lista de los hombres "más guapos" del mundo está compuesta por otras nueve celebridades.

En segundo lugar se halla Henry Cavill (91.64), seguido de Bradley Cooper (91.08), Brad Pitt (90.51), George Clooney (89.91), Hugh Jackman (89.64), David Beckham (88.96), Idris Elba (88.01) , Kanye West (87.94) y Ryan Gosling (87.48).

En comparación, el porcentaje de Hadid fue de 94.35.

Henry Cavill, en un estreno en Londres.

El estudio fue supervisado por el doctor Juliá De Silva, quien utiliza técnicas de mapeo por computadora en su trabajo.

"Estas nuevas técnicas de mapeo por computadora nos permiten resolver algunos de los misterios que hacen que alguien sea físicamente hermoso y la tecnología es útil al planificar la cirugía de los pacientes", dijo en declaraciones a Daily Mail.

Los porcentajes se determinan midiendo la longitud y el ancho de la cara de una persona y luego dividiendo los resultados. La teoría es que cuanto más cercana sea la proporción de la cara de una persona a 1.618 (Phi), más "bellas" son. Así, cuanto más simétricos son los rasgos faciales, más "perfectos" se vuelven.

Curiosamente, el actor ha hablado de su dificultad para estar en forma y ha admitido que siempre evitó destinos vacacionales de playa para evitar que los paparazi los fotografiaran.

"No tengo abdominales y odio ir al gimnasio", declaró el actor en 2013, cuando el éxito de la última entrega de la saga Crepúsculo aún permeaba.

"He sido así toda mi vida. Nunca quiero quitarme la camiseta. Prefiero emborracharme", añadía.

Beyoncé

Siguiendo los parámetros tenidos en cuenta por este estudio, la segunda mujer más guapa del mundo sería Beyoncé. El rostro de la cantante, de 38 años, consiguió un 92.44% de perfección; en tercera posición queda la actriz Amber Heard, de 33 años, que alcanzó el 91.85%. Ariana Grande y Taylor Swift completan el quinteto ganador en caras perfectas. Gigi Hadid, en cambio, no aparece en el estudio.