Robert Pattinson se puso ya el traje de Batman y describiÃ³ la experiencia como poderosa y humillante

Robert Pattinson se puso ya el traje de Batman y describió la experiencia como poderosa y humillante

Por primera vez, el actor habló sobre su interpretación del superhéroe en el proyecto que abandonó Ben Affleck

Noroeste / Redacción

03/09/2019 | 12:24 AM

Robert Pattinson aún no había audicionado para el papel cuando se supo que reemplazaría a Ben Affleck en la película The Batman, el pasado mayo.

En medio de toda la atención que atrajo su elección para dar vida al superhéroe que han interpretado famosos como George Clooney, Christian Bale y Michael Keaton, Robert decidió guardar silencio, citó infobae.com.

Finalmente, Pattinson ofreció su primera entrevista acerca del tema a la revista Variety, en la que recordó el enojo que sintió al enterarse de que la noticia se había filtrado al público, citó infobae.com.

Su elección, como suele ocurrir con ese personaje, generó un gran escándalo e incluso se lanzó una petición a través de Change.org para que Warner Bros reconsiderara su decisión.

Pero a Pattinson parece no afectarle tanto la ola de críticas.

"Es mucho más divertido cuando eres un desvalido. No hay expectativas hacia ti".

"Había tenido a Batman en mi mente por un tiempo. Es algo tan absurdo decirlo. De alguna manera tuve una idea para hacerlo, y había estado presionando a Matt (Reeves, el director). No aceptó ningún aguijón. Seguí pidiendo conocerlo".

El actor pudo conocer a Reeves cuando éste finalizó el guion, pero tampoco entonces las cosas fueron sencillas.

Mientras estaba en Cannes presentando la película The Lighthouse, Pattinson tuvo que leer el guion que Reeves le envió para preparar su audición.

Algunos de los actores que han interpretado a Batman.

Una vez que se proyectó su película en el festival francés, Pattinson viajó lo antes posible a Los Ángeles para la etapa final de su audición.

"Es quizás la cosa más loca que he hecho en términos de películas", dijo.

Cuando Pattinson se puso el traje de superhéroe le comentó a Matt: "se siente muy transformador... De inmediato te sientes muy poderoso y es bastante sorprendente, algo en lo que es increíblemente difícil entrar, por lo que el ritual de entrar es bastante humillante. Tienes cinco personas tratando de meterte en algo. Una vez que lo tienes puesto, es como, 'Sí, me siento fuerte, me siento duro, a pesar de que tuve que tener a alguien apretando mi trasero en las piernas'".

El ponerse el traje significó un cambio en la manera que Pattinson había imaginado que interpretaría al personaje, pues tuvo que ajustar sus movimientos al látex sobre su cuerpo.

"Estás tratando de pensar la manera de balancearte, cómo traer algo nuevo a eso y no asustar a la gente y trabajar en los confines del traje".

Para el actor fue un alivio cuando Matt lo llamó para informarle que tenía el papel y, de manera curiosa, se enteró el mismo día que empezó a filmar Tenet, la nueva película de Christopher Nolan (el famoso director detrás de The Dark Knight).

A finales de mayo, Warner Bros informó de la elección de Pattinson para la nueva trilogía de Batman, que dirigirá Reeves. Nicholas Hoult también había sido nombrado como uno de los posibles intérpretes del personaje.

La decisión llegó luego de que Ben Affleck decidiera abandonar el proyecto.

"Intenté dirigir una versión de la película y trabajar con un buen guionista, pero no pude crear una (buena) versión. No pude lograrlo. Así que decidí que era hora de dejar que alguien más lo intentara. Tienen a buenas personas trabajando en ello, y eso me tiene entusiasmado", explicó Affleck a Jimmy Kimmel el pasado febrero.

"El actor (Affleck) cree que no es la elección correcta para la nueva versión que dirigirá Reeves, quien contempla a un Batman mucho más joven", comentaron fuentes oficiales.

Ya sin Affleck, el proyecto sigue avanzando y, hasta ahora, la fecha de estreno de The Batman está programado para junio de 2021.