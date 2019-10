Robert Redford recibe mÃ¡ximos honores en Morelia

Robert Redford recibe máximos honores en Morelia

Noroeste / Redacción

23/10/2019 | 12:00 AM

MORELIA._ Robert Redford viajó a México para celebrar el 50 aniversario de su clásico western “Butch Cassidy and the Sundance Kid” (“Dos hombres y un destino”) en el Festival Internacional de Cine de Morelia, y recibió los máximos honores en una sala llena que ahora llevará su nombre.

El emblemático actor, director, productor y promotor fílmico estadounidense también fue honrado con la Presea FICM a su carrera, que conlleva un trofeo diseñado por el artista michoacano Javier Marín y una butaca con su nombre como invitado de honor del festival.

Redford, astro de cintas como “The Natural” (“El mejor”), “The Sting” (“El golpe”) y “All the President's Men” (“Todos los hombres del presidente”), director galardonado con el Óscar por “Ordinary People” (“Gente corriente”) y fundador del Festival de Cine de Sundance, se expresó conmovido de poder celebrar en un país por el que siente “un gran afecto” desde sus primeros años, publicó eldiariodecoahuila.com.

“Principalmente por la forma en la que crecí en Los Ángeles”, dijo. “Crecí en un barrio de clase trabajadora en Santa Mónica, California, y era básicamente una comunidad dominada por mexicanos. Los mexicanos eran mis vecinos. Y todos nos llevábamos bien, jugábamos juntos, nos divertíamos juntos, éramos simplemente amigos”.

Además, parte de “Butch Cassidy and the Sundance Kid” -sobre dos bandidos de Wyoming que viajan a Bolivia escapando de la ley a comienzos del Siglo 20- se filmó en México, en las ciudades de Cuernavaca y Taxco, con actores locales que incluyeron a Pancho Córdova. La cinta, protagonizada por Paul Newman como Butch Cassidy y Redford como The Sundance Kid, y con Katharine Ross como Etta Place, también incluye escenas en la sierra del estado de Sonora.

Durante la ceremonia del martes por la noche, Redford relató que originalmente se titulaba "The Sundance Kid and Butch Cassidy". El guion llegó a sus manos pero Redford dijo que no le interesaba hacer a Cassidy, pues se identificaba más bien con el ágil Sundance.

El director George Roy Hill estuvo de acuerdo con esa repartición de papeles, pero tuvo que luchar junto con Newman para que Redford fuera admitido al proyecto. El estudio no lo quería porque Newman, de entonces 43 años, era un actor más popular que Redford, de 32.

“Nadie sabía quién era yo, el estudio no me quería porque era desconocido, por la diferencia de edades y por la diferencia de experiencia”, dijo el actor, quien finalmente logró entrar al elenco y entonces se invirtió el título. “Yo era el segundón incluso en ese entonces”.

Redford, quien en 2002 recibió un Óscar a la trayectoria, también contó que se negó a que hicieran una segunda parte de esta popular historia:

“El estudio quería hacer una secuela inmediatamente y yo dije no… ¿qué no vieron la escena final en la que estamos huyendo y nos dispara el ejército?”.

“Me alegra que siga siendo una película unitaria, estoy muy orgulloso de ella”, agregó.

Además de ser un éxito de taquilla, la película ganó cuatro Premios de la Academia, incluyendo mejor guion original, cinematografía, música original y canción, por la clásica "Raindrops Keep Fallin' on My Head" de la escena de Butch y Etta en una bicicleta. También se llevó un entonces récord de nueve premios BAFTA de la academia británica.