Roberto Cruz asegura que estará en las boletas electorales el próximo año

El ex panista se unió a las filas del Movimiento Ciudadano y descarta que haya alianzas con partidos federales, sacando fortalezas sin necesidad de unirse al PRI o PRIAN

América Armenta

“Cuando estén en la intimidad de la urna ¿quién quieren que gane? ¿los partidos y políticos de siempre o los ciudadanos de ahora?”, cuestionó Roberto Cruz Castro asegurando que estará en las boletas electorales y que se va a ganar, pues la ciudadanía ya no quiere a partidos de antaño como PRI y PAN, además de la decepción que hay por el desempeño de Morena, lo cual buscarán capitalizar, exponiendo al Movimiento Ciudadano una sorpresa en los comicios del 2021.

“En mi caso va a ser la primera vez que yo participe en una elección en la boleta, que mi nombre aparezca en una boleta, porque la única vez que he tenido un puesto de elección popular que fue diputado fue por la vía de representación proporcional, yo era pluri, y por eso es que ahora tan entusiasmado, porque en esta ocasión no hay pluri, va a ser directo a la prueba de los ciudadanos”, declaró.

El ex diputado local por el partido albiazul, hizo especial énfasis en que no habrá alianza con partidos nacionales, pero no descartó que la haya con partidos locales, en este caso existe el PAS, tampoco aseguró que sea el candidato a la gubernatura, sino que Christian Arturo Palacios Atondo, coordinador estatal, es quien dará a conocer a las y los candidatos y sus puestos a contender.

El ex panista expresó que renunció a su partido justo al terminar la LXII Legislatura, de la cual formó parte, para después recibir dos invitaciones para unirse a Morena, pero que rechazó, hasta que encontró a Movimiento Ciudadano, del cual ahora forma parte y le convenció por los principios del partido y la cercanía a la ciudadanía.

“La coincidencia que encuentro, que es uno de los principales motivos de sumarme Movimiento Ciudadano, es que durante muchos años antes de ser diputado, durante mi diputación y después de ser diputado insistí que las alianzas no alcanzan, no están diseñadas para beneficiar a la ciudadanía, están para beneficiar a los partidos políticos y no a los ciudadanos”, comentó.

Cruz Castro resaltó que por mucho tiempo encabezó una lucha al interior del PAN, pero no fue escuchado e incluso en el 2015 que fue el candidato más votado entre hombres y mujeres y que ganó la diputación federal, en la cual tuvo también un obstáculo, él ya planteaba que no hubiera este tipo de alianzas y volvieron a hacer grupos de partidos políticos que consideró que no escuchaban a la ciudadanía, restando posibles votos y apoyos de ciudadanos libres que no querían ver a las mismas personas de siempre y no quería involucrarse con los mismos partidos de siempre.

También abundó que Dante Delgado senador de Movimiento Ciudadano y presidente del consejo de éste, dice que después de hacer un ejercicio de reflexión y escucha la ciudadanía tomaron una decisión de ir solamente a construir alianza con los ciudadanos, dejando por fuera a los partidos nacionales es decir no habrá alianza ni con el PRI ni con el PAN, lo cual convenció al Güero Cruz.

En cuanto a la segunda razón para unirse a ese partido destacó que es por la propia ciudadanía que necesita de verdaderos representantes.

“Esa coincidencia más que con Movimiento Ciudadano es con los propios ciudadanos, en las encuestas del 2018 a la fecha Morena ha venido cayendo en las encuestas sistemáticamente y en diciembre del 2018 ya que estaba gobernando Andrés Manuel López Obrador, ellos se calificaban como al inalcanzables, prácticamente candidato que ponías de Morena hubiera ganado con un voto a ciegas, de 5 de 5, pero ahora dos años después todas las encuestas tienen la misma tendencia:Morena cayendo sistemáticamente”, enfatizó.

“La ciudadanía ya no está contenta, ya no está satisfecha con el gobierno del presente de Morena, pero tampoco se quiere regresar al pasado del PRIAN y en ese orden de ideas el grupo más fuerte las encuestas son los indecisos, entonces ahí hay una ventana oportunidad muy importante para un proyecto alternativo, un proyecto que no es Morena ni es el PRI y que puede ser ir aglutinando una serie de candidatos ciudadanos y antisistema”, agregó.

PAN

Entre las causas por las que dejó el PAN, detalló que en el 2015 no me permite ser candidato en el Distrito V federal, cerrando la puerta por instrucciones del ex Gobernador Mario López Valdez y por una dirigencia estatal que expuso de vendida.

Después en 2016 le volvieron a cerrar las puertas al no permitir elecciones internas denunciando la práctica priista del dedazo y que no se pudiera elegir a candidatos con voto libre y secreto.

Mientras que en el 2018 buscó por el Distrito II federal ser candidato y lanzó una convocatoria ciudadana través de redes sociales, después de una criba de más de 40 aspirantes interesados en ser suplentes del Güero Cruz, quedaron dos aspirantes uno por la vía de representación proporcional y otra por plurinominal, que fueron el Chicote Ayala, jugador de grandes ligas, y el Cochulito, Montiel ganador mundial the box.

“A pesar de ser el único candidato que le abrió la puerta de la ciudadanía a través de una convocatoria de redes sociales, una vez más el PAN nos vuelve a cerrar la puerta, ya totalmente corruptas y corrompidas dirigencias municipales, estatales y desde luego la dirigencia nacional encabezada por el grupo de Anaya y Damián Zepeda”, resaltó.

Críticas

Cruz Castro destacó que al ser siempre crítico de todos los sistemas ha emprendido acciones a favor de la ciudadanía sin necesidad de estar en partidos, como cuando impulsó que los niños y niñas sinaloenses más necesitados siguieran recibiendo el apoyo de útiles escolares y uniformes, sí como para no perder empleos de 3 mil textileros y costureras, luego que anunciaran la posible eliminación del programa, para lo cual se apoyó de las redes sociales para llegar al mayor número de padres y madres de familia, logrando el apoyo.