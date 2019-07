Roberto GonzÃ¡lez GutiÃ©rrez va tambiÃ©n por el PAN MazatlÃ¡n

Roberto González Gutiérrez va también por el PAN Mazatlán

Ésta es la segunda ocasión que busca dirigir el blanquiazul en el puerto, ya que en 2014 fue derrotado por Arturo García Canizález

Víctor Torres

Roberto González Gutiérrez presentó esta tarde su registro como candidato a la presidencia del Comité Directivo Municipal del PAN.

Ésta es la segunda ocasión que busca dirigir el blanquiazul en el puerto, ya que en 2014 fue derrotado por Arturo García Canizález.

González Gutiérrez entregó de la documentación para su registro junto con integrantes de la planilla.

“Nosotros iremos con la cara en alto, iremos a decirle a los panistas que somos la mejor propuesta, que somos la mejor planilla, que somos la planilla que va por la reconciliación del PAN, nosotros no dividiremos al PAN, lo reconciliaremos y una vez que lo logremos al interior, saldremos a darle la cara a los ciudadanos”, mencionó Gutiérrez González.

El slogan de campaña de Roberto Gutiérrez González será “Vamos por un partido fuerte y ganador”.

Está de vuelta, dijo, por la estrepitosa derrota que sufrió el partido a nivel nacional el año pasado con el tsunami de Morena.

“A cinco años de haber buscado la dirigencia por primera ocasión, me siento más maduro y siento una madurez dentro de la militancia, al final la debacle del PAN no se da por su militancia, la debacle del PAN se da por la falta de representatividad que los dirigentes del PAN no han cumplido o no han llenado las expectativas del ciudadano”, comentó.

Hizo un llamado a la militancia para que acuda a ejercer su voto el 28 de julio, pero sobre todo, que voten con libertad y no bajo presión.