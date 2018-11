Roberto Jr. cierra un aÃ±o Fabuloso

Roberto Jr. cierra un año Fabuloso

El cantante originario de Mesillas, Concordia, promociona un disco en vivo y un nuevo corte musical

Fernando Espinoza

MAZATLÁN._ Roberto Jr. se siente “Fabuloso”, tanto, que está cerrando el año promocionando canción con ese nombre, este nuevo material ya está disponible en todas las plataformas digitales y el video, en el canal de Youtube.

Una divertida historia grabada en Mesillas, Concordia, donde el protagonista es César Vázquez, un hombre de baja estatura, originario de Guanajuato, en el que los seguidores de la música de Roberto Jr. podrán ver la historia de un vendedor de productos de limpieza que se transforma en un personaje, tipo superhéroe, que hace sus travesuras en las calles, mientras recorre ofreciendo sus productos.

Fabuloso es una cumbia con todo el estilo de Roberto Júnior y su Bandeño, que nace de la inspiración de Miguel Terrazas y busca poner a bailar a todo el País en las fiestas decembrinas, como en su momento lo hizo el popular tema El coco no.

“Pues imagínate qué tan chiquito está César, es como la mitad mía y yo no soy especialmente grande, mido como 1.60. Una vez me lo presentaron en un baile, ya me habían dicho que se parecía a mí y cuando salió la idea del video nos lo trajimos hasta Concordia. Esta es una canción para bailar, divertida, que a la gente le ha gustado mucho, ya todo mundo anda bien ‘Fabuloso’”, compartió Roberto Jr.

El tema ya sobrepasa el medio millón de reproducciones en Youtube y hasta se ha desatado una campaña en redes sociales del “Fabuloso Challenge”, los seguidores del cantante se han ganado playeras, gorras y hasta iPhone.

“Vamos a cerrar el año bien Fabuloso, es un tema al que le tenemos fe, lo hemos estado presentando en diversas ciudades donde hemos ido a tocar, como Puebla, Nayarit, Tijuana, y la gente ya lo conoce, ya se lo sabe. En Tijuana son muy aventadas, pero fue una buena presentación y agradezco mucho que la gente esté al pendiente de lo que estamos haciendo”.

Un nuevo disco

Qué falta me hace mi padre es el nombre del nuevo disco digital que estrenó Roberto Jr, un material dedicado a don Roberto Pérez, padre del cantante, quien falleció el 23 de agosto de este año.

En el disco, además del tema que le da nombre, vienen algunos de los éxitos más representativos como “1, 2, 3 por mí”, “La danza del coyote”, “En menos de un minuto” y “El coco no”, que son los temas que ha estrenado hasta el momento, cada uno con un video musical grabado en vivo.