Roberto Jr pasÃ³ por la depresiÃ³n

Roberto Jr pasó por la depresión

Ante alumnos del Instituto Cultural Sinaloense, el cantante comparte experiencias de vida que lo marcaron

Fernando Espinoza

Así como la carrera de Roberto Jr ha estado llena de buenos momentos, también ha pasado por etapas difíciles.

Apenas el año pasado atravesó una fuerte depresión que lo llevó a descuidar su trabajo. Lo anterior fue revelado por el propio cantante en una charla que ofreció la mañana de este miércoles a los estudiantes del Instituto Cultural Sinaloense.

La depresión que sufrió fue tan fuerte que lo llevó a visitar al doctor, que lo ayudó a darse cuenta oportunamente del padecimiento que le afectaba y que, gracias a la alimentación y ejercicio, recuperó la concentración en el trabajo y pudo salir adelante.

“El año pasado fue el año más difícil de mi carrera, debido a que tuve una depresión física y mental, y eso hizo que mi carrera tuviera un bache muy grande, me desconcentré, tuve que ir a hacerme unos chequeos, y el doctor me dijo que tenía una depresión muy fuerte, que mi condición física era de un anciano, y yo le echaba la culpa a todo, al trabajo a la música, hasta a Peña Nieto”, expresó ante decenas de jóvenes.

“Decía que el negocio estaba malo, pero el que estaba malo era yo, porque me estaba equivocando, no era disciplinado, no era constante, no era perseverante, y partir de ahí, para salir de eso, tuve que mejorar mi alimentación, hacer ejercicio, y cambiar mi manera de hacer las cosas”, explicó.

Aunado a la enfermedad por la que atravesaba, el cantante enfrentó al muerte de su padre, Roberto Pérez, quien falleció en agosto del 2018, un episodio muy difícil emocionalmente para cualquier persona.

Comprometido con su carrera

El cantante se comprometió con los alumnos del ICS a sacar una canción igual o más exitosa que “El Coco no”, que tiene más de 96 millones de reproducciones en Youtube.

“Hay muchos que dicen que ‘El Coco no’ ha sido mi único éxito, no les voy a fallar ni ustedes ni a mi equipo de trabajo, y lo vuelvo a repetir, voy a sacar una canción igual o más exitosa que ‘El Coco no’, es la primera vez que digo esto, y lo digo porque los jóvenes me dan mucha energía”, dijo el intérprete de “Fabuloso”, que también ha sido un hit, ya lleva más de un millón 447 mil reproducciones en Youtube.

Roberto recibió un reconocimiento por parte del ICS, además de los aplausos de los alumnos por la charla que duró aproximadamente 40 minutos.