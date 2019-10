Roberto JR prepara dueto con Plebes de Maza

El intérprete de Fabuloso planea un cierre de año con múltiples presentaciones

Fernando Espinoza

MAZATLÁN._ Roberto JR se metió al estudio junto a Banda Los Plebes de Maza para grabar el tema “No me lo vas a creer”, una canción de corte ranchero que ya está en edición y de la que la próxima semana grabarán el video oficial en Mazatlán.

“No me lo vas a creer” es una canción que nació de la inspiración de los compositores Audón y Hernán Soto Sillas, que se prevé salga al público en 20 días más", adelantó Roberto JR.

“Es un tema ranchero, es inédito, los compositores son de Culiacán, tengo entendido; está muy buena la canción y es algo diferente a lo que he estado sacando últimamente. Ya está grabado, ya solo falta hacer el video que será aquí en Mazatlán, y se estrena como en 20 días, o más tardar en un mes”.

Aprovecha la tecnología

A la par de esta canción, el intérprete de “El coco no” está grabando material para sus redes sociales y canal de Youtube, así como para plataformas digitales de música.

Y aunque ha tenido varios golpes de éxito como “Fabuloso” y “Baila conmigo”, sigue buscando un tema como “El coco no” que le dé la vuelta al País y a ciudades de América Latina.

“Estoy trabajando fuerte en contenido, buscando una canción que me llene el ojo para hacerle una promoción en todos los medios de comunicación, tengo últimamente un cóver muy exitoso que me ha dado mucho trabajo, pero no consideré meterla a promoción porque es instrumental casi no canto, además que su éxito fue genérico, no necesitó publicidad, y fue grabado de forma muy sencilla”, agregó.

El originario de Mesilla, Concordia, finalizó diciendo que durante diciembre tendrá muchas fechas en diferentes ciudades del País, ya que él es de los artistas que no toma vacaciones en esas fechas, al contrario, aprovecha para cantar donde se pueda.

EN REDES

