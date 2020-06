Roberto JÃºnior, de cantante a mesero

Roberto Júnior, de cantante a mesero

El cantante envía un contundente mensaje a quienes se burlan de él, porque ahora es mesero y hasta repartidor de comida

Fernando Espinoza

09/06/2020 | 11:06 AM

Roberto Júnior utilizó sus redes sociales para enviar un contundente mensaje a quienes se han burlado de él por ahora hacer la labor de mesero y hasta repartidor de comida.

Resulta que en estos días de cuarentena el cantante abrió un negocio de comida rápida, donde oferta hamburguesas, alitas y costillas, entre otros productos, en el que no solo tiene que ser mesero sino hasta repartidor en una motocicleta, además de haber trabajado en la remodelación del local.

Ante tal acción hay quienes se han burlado del intérprete de temas como El coco no y Fabuloso, para quienes dedicó un mensaje.

“Me da mucho orgullo estar trabajando de Mesero !!! Aunque a los que no les guste o me juzguen les duela el cu..., quiero decirle que lo hago con todo mi amor y con mucho agradecimiento a Dios por darme la oportunidad de ganarme el pan de una manera que me encanta, aparte quiero decirles que también soy cajero, repartidor, mejor dicho hago de todo en WINGS Angels”, se lee en parte del mensaje que escribió Roberto Júnior.

Sin embargo, el cantante no ha dejado la música y sigue activo en sus redes sociales, donde acumula más de 2 millones de seguidores, a quienes terminó por invitar al negocio donde trabaja todos los días

“Así que si un día andan por la Pancho Villa en Mazatlán, no duden en visitarnos. Los quiero machín y a los que me tiran también los quiero!! Que tengan un excelente día”, finalizó.

Aunque el intérprete tiene su domicilio en Mesillas, Concordia, el restaurante de comida rápida está en Mazatlán.