Regional Mexicano

Roberto Junior está de regreso en la música

El cantante concordense graba dos discos en vivo, que lanzará en las plataformas digitales

Fernando Espinoza

Roberto Junior está de regreso en la escena musical, luego de dar un tiempo para desarrollarse como empresario con dos restaurantes en Mazatlán, prepara dos disco grabados en vivo y de los que la noche de este lunes realizó los videos musicales.

Las producciones llevarán por nombre Corridos y Rancheras, Volumen 1 y 2, y aunque apenas están en la parte de la producción adelantó que se compondrán que canciones que siempre le piden a las fiestas privadas que lo contratan o en los eventos públicos en los que se presenta en diferentes partes del País, pero sobre todo en Nayarit, Jalisco, Guanajuato, y otras ciudades del Centro de la República.

“Las rancheras no son mi fuerte, ustedes saben que la gente me conoce más por las cumbias, siempre le hemos apostado a eso, y nos funciona muy bien, pero ya teníamos ganas, mi equipo y yo, de hacer algo diferente, algo más ranchero, entonces elegimos temas que siempre nos piden, temas que les gusta escuchar a nuestros públicos y también me di el gusto de elegir dos o tres temas que me gustan mucho a mí”, explicó Roberto Junior durante la grabación.

Entre los temas rancheros y corridos de antaño se encuentran temas como Sabiendo quién era yo, El indio enamorado y El ayundante, mientras que busca sorprender a su público con el tema Fuiste tú, que es una canción que le gusta mucho, y que fue un dueto muy exitoso en voz de los cantantes guatemaltecos Ricardo Arjona y Gaby Moreno.

“Grabamos este tema, Fuiste tú, de Ricardo Arjona, claro que es en norteño banda, es un arreglo diferente, es otro estilo totalmente, es una propuesta que nosotros vamos hacer, sabemos que habrá a gente que le guste y a gente que no”, explicó.

Durante la grabación se hizo presente el joven cantante Omar Cárdenas, con quien grabó dos duetos, pero solo adelantaron el nombre de uno que se llama Amigos, mis huevos, un tema controversial que es composición de Omar, y que decidieron grabar por decisión de su equipo. En nombre del segundo dueto se lo reservaron, pues tardará un poco más en salir, ya que formará parte del volumen 2 de este proyecto.

Apoyo a las banda

Roberto Junior comenzó una campaña para apoyar a las bandas de la “wipa”, como se les conoce popularmente a las agrupaciones que tocan en la playa o restaurante de Mazatlán; el apoyo consistente en darles uniformes.

“La plebada siempre batalla en la wipa, a veces les va bien, pero muchas no, y menos ahora con la pandemia y con todas las restricciones que tienen, entonces decidimos ayudarlos, les dimos uniformes, claro que tiene la marca de La Cuichi, que es nombre de mi restaurante, pero vimos que es una forma de ayudarlos y hacernos publicidad, es un ganar-ganar, yo no gasto en publicidad por otro lado y ellos ya no compran uniformes”, destacó.

Hasta el momento son más de cinco bandas las que han recibido el apoyo del intérprete de El coco no, pero hay seis más en la lista que sólo esperan que estén listos los uniformes.

Vida de empresario

La pandemia vino a quitarle el trabajo que tenía Roberto Junior como cantante, sus presentaciones privadas y sus giras públicas se pararon, pero su inquietud por no estar sin hacer nada lo llevó a abrir dos restaurantes.

“Nos está yendo muy bien, todo lo que ustedes ven nosotros lo hicimos, tanto de aquí de La Cuichi como de Wings Angels, que es el otro restaurante, tuvimos que ponernos a pintar, ir a buscar los materiales, estar aquí día y noche, fue difícil, pero todo está funcionando, sabemos que no estamos en el mejor momento, la pandemia vino a afectarnos a todos, pero no podemos dejarnos”, explicó.

En lo que la pandemia termina, dijo que seguirá echando a andar los negocios, pues se prepara para volver a los escenarios. A la par seguirá grabando temas, pues vienen algunos duetos con Toño Lizárraga, El Coyote y Carlos Sarabia, entre otros.