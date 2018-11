Roberto Osuna llama a no dividir más al PAN y apoyar al que gane la elección

Se valen las quejas de los panistas, pero que lo hagan de frente y las resuelva la comisión electoral, opina sobre la inconformidad de simpatizantes de Gómez Morín

Sibely Cañedo

MAZATLÁN._ La elección interna es oxígeno puro para el Partido Acción Nacional.

Así lo percibe el empresario Roberto Osuna Valdez, quien ha sido regidor y candidato a diputado local por el blanquiazul.

Llamó a no dividir al partido y apoyar a quien resulte ganador en la contienda por la dirigencia nacional, para la cual se postularon dos candidatos: el michoacano Marko Cortés Mendoza y Manuel Gómez Morín Martínez del Río, nieto del fundador del partido.

“En el PAN es lo que le gusta a la gente, que exista la democracia, que se acerquen a los militantes, porque muchas veces el partido ha estado alejado de los militantes, muchísimo, por eso los pésimos resultados de los últimos años, esto le da vida al partido”, manifestó.

Después votar en el centro instalado en las oficinas del PAN en Mazatlán, habló sobre la denuncia de un grupo de militantes que apoyan a Gómez Morín y señalan una supuesta “cargada” por Marko Cortés, desde la directiva estatal.

“Se valen las inconformidades, porque el panista siempre ha sido rudo, siempre ha sido peleonero. Me va a preocupar el día que todo mundo se quede callado. Ese es el día que va a tender a desaparecer el PAN”.

Sin embargo, pide que el que se inconforme levante la mano y canalice sus denuncias por la comisión organizadora de la elección. No generar más divisiones.

“Esa es la esencia del PAN, cuando no estés de acuerdo con algo hay que decirlo, y más cuando lo dices así, porque peor es los que siempre andan por atrás hablando que no están de acuerdo, que levanten la mano y digan que no están de acuerdo, eso es el PAN”, insistió.

Conocido como el “Zeus”, el político apuntó que hace falta la “operación cicatriz” en el panismo estatal, donde han brotado fracturas internas por la designación de candidatos en el pasado proceso electoral.

Estuvo entre los militantes inconformes con la designación de candidaturas. Según la acusación, fueron otorgadas a amigos y familiares de algunos líderes.

En esta ocasión, cree que un proceso democrático puede ayudar a reestructurar al partido.

“Tenemos dos excelentes candidatos, que gane el que tenga más votos, ni uno ni otro, y si no ganó tu candidato tienes que apoyar al que ganó. No hacerte a un lado ni dividirte... Todos con el que gane”, exhortó.

Osuna Valdez es miembro activo de esta institución política desde el año 2000, tiempo en el que ha desempeñado cargos internos tanto en comité municipal como estatal. Fue regidor en Mazatlán en el trienio de Carlos Felton (2014-2016) y candidato a diputado local en 2016.