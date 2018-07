Roberto Osuna regresaría antes de lo previsto con Toronto, en Grandes Ligas - Noroeste

BEISBOL

Roberto Osuna regresaría antes de lo previsto con Toronto, en Grandes Ligas

El pítcher sinaloense estaba suspendido por acusación de violencia doméstica

Noroeste / Redacción

18/07/2018 | 11:05 AM

Parece que el sol sale nuevamente para el relevista sinaloense Roberto Osuna en las Grandes Ligas.

Luego de aceptar una suspensión en apego a la política de violencia doméstica por parte de Grandes Ligas, ahora el máximo organismo del beisbol de Estados Unidos y Canadá han dejado abierta la posibilidad de que el cerrador de los Azulejos de Toronto se reintegre cuando el club lo decida a su rol en la presente temporada.

"Sí, de hecho, la aplicación de la política resulta en que Roberto vuelva a trabajar después de una muy prolongada suspensión mientras sigue sin resolverse el proceso penal, puedo estar en paz con ese resultado, debido a la política que negociamos", dijo el comisionado de Grandes Ligas, Rob Manfred, durante el Juego de Estrellas, de acuerdo a Las Mayores y AP. "No puedes tomar todos los beneficios de esa política y luego decir, vamos, no me gusta como resultó este caso y por lo tanto haré algo más".

Osuna participará en una evaluación extensa y confidencial y en un programa de tratamiento supervisado por el consejo adjunto de MLB y el sindicato de peloteros. También terminará perdiéndose 89 días, lo que le costará alrededor de 2,54 millones de su salario anual de 5,3 millones de dólares. P

Osuna tuvo su segunda aparición en Ligas Menores el martes, ponchando a un enemigo en una entrada en blanco en el equipo de Clase-A Dunedin ante Florida en la Liga Estatal de Florida. El viernes permitió un hit en un inning por los Azulejos de la Liga de la Costa del Golfo ante los Yanquis del Este de la Liga de la Costa del Golfo.

El derecho de 23 años tiene marca de 0-0 con nueve salvamentos en 10 oportunidades y efectividad de 2.93 en 15 juegos esta temporada. Fue invitado al Juego de Estrellas del año pasado, cuando concluyó con foja de 3-4, 39 rescates y 3.38 de carreras limpias.