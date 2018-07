Roberto Palazuelos llama indios a usuarios de Twitter que se burlan de él - Noroeste

Roberto Palazuelos llama indios a usuarios de Twitter que se burlan de él

El Diamante Negro, como es conocido el actor, reaccionó ante los comentarios de los usuarios

Noroeste / Redacción

20/07/2018 | 11:17 AM

Roberto Palazuelos publicó en Twitter y en Instagram una foto y un video de sí mismo conduciendo un Ferrari e hizo burla de que había sido Luis Miguel quien se lo había regalado.

“¡Feliz, feliz! Porque me lo regaló Micki“, dice el texto que acompaña al video.

Los usuarios de las redes lo criticaron por la publicación, alegando que de no haber sido por el cantante, nadie se habría acordado de la existencia de Palazuelos.

“...Sólo te ves súper ardido, agradece que LuisMi te revivió un poquito, si no fuera por él nadie sabría que existes“, le respondió la usuaria en Twitter.

Otras personas aseguraron que el auto que el actor conducía era rentado por una etiqueta pegada en las llaves, la cual identificaron de la empresa Hertz Car Rental. Estos comentarios desataron la ira del actor, por lo que les pidió con todo el cariño que no sean "indios".

"Sres con todo cariño no sean indios es llavero de lancha, y Hertz no creo que rente Ferraris Jajajaja no se proyecten cómprense una vida!!, refutó.

Palazuelos ha dicho en varias entrevistas que no se encuentra contento por la forma en la que lo retrataron en Luis Miguel, la serie, y negó haber obtenido lujos y privilegios de su relación con Luis Miguel.