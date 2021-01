Roberto Rodríguez cuestiona el 'montón' de candidatos de Morena a la Alcaldía de Mazatlán

Netzahualcóyotl Ceballos

Roberto Rodríguez Lizárraga, precandidato de Morena a la Alcaldía de Mazatlán, criticó que tantas personas aspiren a ser los candidatos a la Presidencia Municipal por parte de su partido político, especialmente cuando muchos no han trabajado para la población.

En rueda de prensa, esta mañana, el ex director del DIF municipal detalló que muchos de quienes han "levantado la mano" ni siquiera ayudaron la gente durante los meses más críticos de la emergencia sanitaria, cuando más que nunca se necesitaba de ellos.

"No podemos recoger el fruto de un árbol que no hemos sembrado, yo afortunadamente tuve un contacto con la gente desde hace mucho tiempo, hay muchos aventurados, que es legítimo, porque a final de cuentas el que respira suspira, es muy legítimo porque Morena sigue siendo la marca más preferida de la sociedad", declaró.

"Afortunadamente nosotros hemos estado de cerca con la gente más vulnerable, atendiéndola, no en tiempos electorales, si no desde antes, no es nuevo estar cerca de la gente más vulnerable, más dañada, más dolida, lo que sí se me hace es que no es posible que ahorita haya tantos candidatos cuando pudieron hacer tanto por esa sociedad que nos va a elegir en su momento".

En Mazatlán, entre los militantes del Movimiento de Regeneración Nacional que han anunciado su aspiración a ser los candidatos a la Alcaldía, se cuenta el ex Alcalde Gerardo Rosete González, la actual Síndica Procuradora, Elsa Bojórquez Mascareño, el ecologista Sergio Valle Espinoza y el mismo Luis Guillermo Benítez Torres, actual Presidente Municipal, entre otros.

"Hay que recordar que la pandemia dejó a la gente sin comida, sin salud, y si no estuvimos allí cuando ellos nos necesitaban, ¿qué va a pasar cuando no se acercaron en los momentos difíciles?", manifestó.