BEISBOL

Robinson Canó jugará su primera Serie del Caribe con Águilas Cibaeñas

El estelar pelotero acudirá a Mazatlán 2021 como refuerzo de las Águilas Cibaeñas

Noroeste / Redacción

SANTIAGO, República Dominicana._ Robinson Canó, quien ha actuado en dos clásicos mundiales y en equipos campeones de las grandes ligas, se siente especialmente orgulloso de ir por primera vez a la Serie del Caribe.

Canó, uno de los refuerzos escogido por las Águilas Cibaeñas para fortalecer su equipo y representar a la República Dominicana en la Serie del Caribe Mazatlan 2021, se presentó temprano a los entrenamientos al mediodía de este lunes en el Estadio Cibao.

"Estoy contento por ser invitado a mi primera Serie del Caribe, es sueño de todo jugador dominicano representar al país. A mí en particular me enorgullece ponerme la camiseta del equipo nacional", dijo la estelar segunda base quien lideró al equipo dominicano que ganó invicto el Clásico Mundial de Beisbol del 2013.

"Siempre he deseado jugar en el país, para que los dominicanos que no pueden viajar a Estados Unidos a vernos jugar pueden hacerlo aquí, pero eso se dificulta por las cantidades de turnos, el seguro de protección en los contratos, etc.", precisó.

Aseguró que este año pudo integrarse a las Estrellas Orientales, su equipo desde niño, y tuvo la oportunidad de que la fanaticada le viera jugar como el Robinson Canó que es, mientras trataba de darle de nuevo un título al conjunto.

"Me siento muy bien, estoy en forma, luego de jugar con las Estrellas seguí entrenando eso me tiene listo para poder jugar con las Águilas".

Para Robinson el beisbol dominicano pudo darle a la afición un respiro mientras estaban encerrados en medio de la pandemia del Virus del Covid-19, que definió como bastante dañino.

"Doy gracias a Dios de mantener la salud y que hubo pelota en el país, para reconfortar a las personas que estaban viendo el juego desde sus casas".

Contestando una pregunta sobre el futuro de los jugadores dominicanos en grandes ligas y el nuevo talento que ha surgido Robinson elogió el futuro que tiene el béisbol del país en jóvenes talentosos como Fernando Tatis Jr., Juan Soto, Vladimir Guerrero Jr., Eloy Jiménez, entre otros.

Con ellos debemos sentirnos orgullosos y darle el apoyo que se merecen", dijo al final.