Robo de vehículos se encuentra en los índices más bajos de los últimos 10 años: Construyendo Paz

Con base en los indicadores del Semáforo Delictivo se corroboró que en septiembre se denunciaron un total de 129 robos, cifra más baja en una década

Antonio Olazábal

CULIACÁN._ Los índices de robo de vehículo han disminuido considerablemente respecto a lo que históricamente se presenta en Culiacán. En el mes de septiembre se contabilizaron 129 denuncias ante la Fiscalía por este delito, cifra más baja en los últimos 10 años, indicó el organismo civil Construyendo Espacios para la Paz.

En su reunión mensual y con base en los datos que arrojó Semáforo Delictivo, se percató que el robo a vehículo ha ido disminuyendo considerablemente en este año, se tienen cifras contrastantes si se comparan sólo con las del año pasado.

En septiembre del año pasado se denunciaron 301 robos de vehículo, mientras que en este año fueron los 129 ya mencionados anteriormente. Renato Ocampo Alcántar, secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, destacó que esto se ha logrado gracias a la buena coordinación entre corporaciones, y a trabajos de inteligencia.

“Básicamente ha sido la coordinación entre las diferentes instancias de seguridad, lo hemos dicho mucho, el Sistema Estatal de Seguridad Pública junto con la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía del Estado y la Guardia Nacional y todas las fuerzas municipales y federales seguimos coordinados”, enfatizó.

“Lo que hacemos es en los diferentes municipios en donde nos afecta más este tipo de delitos hacemos reuniones cada semana en donde se va analizando cada uno de los delitos y hacia dónde se tienen que dirigir los operativos, los trabajos están funcionando en esos términos”, agregó.

El funcionario estatal detalló que los vehículos que son más nuevos suelen ser robados con violencia, mientras los más antiguos suelen llevárselos estacionados.

Ocampo Alcántar llamó a la ciudadanía a denunciar si son objeto de este delito, pero sobre todo pidió protegerse primero antes de cualquier cosa.

“Hay algunos que son -robados- estacionados los vehículos y otros que son robo con violencia, hay de los dos, y va variando a como según se va haciendo la revisión de los delitos cada semana... es más es el estacionado, y tiene la característica de que son sobre vehículos viejos, y los de violencia, los que son robos violentos, son vehículos más nuevos que a veces se utilizan para llevar a cabo crímenes”, mencionó.

“Yo aquí lo que siempre he dicho, hay que autocuidarse, saber por donde anda uno, cuidar el patrimonio de uno, porque un carro no deja de ser un patrimonio, dejarlo bien resguardado en la medida de lo que podamos y tomarlo con cuidado, no hay que olvidar que lo más importante es la vida de uno, y si nos sucede eso, lo más preferible es recuperar un carro”, recalcó.