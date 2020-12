Robos no se han visto reflejados en las denuncias: Castañeda Camarillo sobre atracos a comercios

El titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado informó en una plática con integrantes de la IP que los robos van a la baja

Antonio Olazábal

Ante los señalamientos de empresarios en relación a la inseguridad y robos a comercios, Cristóbal Castañeda Camarillo, titular de la Secretaría de Seguridad Pública, señaló que el alza de estos delitos no se ha visto reflejado en denuncias.

El teniente tuvo una charla con integrantes de la Iniciativa Privada, donde subrayó que en comparación a la semana pasada se ha presentado una disminución del nueve por ciento en el delito de robo y robo a comercio.

Durante este encuentro, Diego Castro Blanco, presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Turismo de Culiacán, cuestionó a Castañeda Camarillo sobre la incidencia delictiva en el Estado en lo que a robos se refiere, ya que en las últimas semanas del año es cuando este delito incrementa.

“Si nos mandan estadísticas alentadoras de que hay disminución en algunos delitos e incrementos en otros, pero honestamente la ciudadanía, el comercio, los dueños de carros que son despojados no vemos realmente esos avances de esas estadísticas que nos demuestran, ojalá que hubiera mayor información, procuración y administración de justicia y, en estas fechas sobre todo que tiende a incrementarse notablemente toda la inseguridad que será propia de la época y la crisis que nos está azotando muy duro en estos momentos”, comentó.

Castro Blanco reconoció que muchos delitos no se denuncian por temor de las personas o que no ven efectiva la respuesta por parte de las autoridades, así como en los casos donde no llegan las sentencias y detenciones.

“Vemos pocas patrullas, pocos elementos para tanta gente que hay que cuidar, comercios, establecimientos; entonces en ese sentido sí creo, señor secretario, con todo respeto, que sí sentimos que hace falta mayor vigilancia, mayor supervisión, mayor coordinación con la Guardia Nacional y otros cuerpos policiacos que verdaderamente nos dé más tranquilidad y toda esa percepción y no percepción sino también esos casos reales que está experimentando el comercio y la ciudadanía, el robo de carros, robos domiciliarios, que realmente sea una realidad que empiece a bajar”.

Ante estos señalamientos, el secretario de seguridad pública explicó que si bien es cierto que se tiene poco personal operativo, es necesario que las denuncias se hagan por parte de los empresarios.

“No se ve reportado en la denuncia, mientras no tengamos información, usted cómo va a surtir un producto si no sabe que le falta o cómo podemos atender algo que desconocemos donde se está efectuando el tema, por eso es que desconocemos, por eso es muy importante el intercambio con datos fidedignos para poder hacer el reajuste de los operativos hacia las áreas que hagan falta”.

Añadió que siempre hay una ventana de oportunidad para mejorar los procesos, pero que la denuncia es fundamental.

Dijo también que de acuerdo a los reportes y llamadas al 911, se ha presentado una disminución del 10 por ciento la incidencia en robo a comercio en comparación con el año pasado. En lo que va de esta semana con relación a la pasada se ha tenido una disminución del 9 por ciento en estos delitos.