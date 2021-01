Rocha Moya dice no preocuparse por candidato de Va por México

El precandidato a la gubernatura de Sinaloa por Morena, Rubén Rocha Moya, dijo que no le preocupa quien sea candidato de la alianza del PRI, PAN y PRD, pues no puede hacer nada más que dar una pelea limpia en campaña

América Armenta

“Estamos nosotros haciendo nuestra estrategia”, declaró Rubén Rocha Moya, precandidato a la gubernatura, quien dijo que no se preocupa por el candidato de la alianza Va por México, integrada por PRI, PAN y PRD, porque no puede hacer nada respecto a esa decisión, solo la esperará y expuso que en campaña se manejará con dignidad, asegurando que así es como lo hacen en Morena.

“No me preocupa, porque por más que me preocupe ¿qué va a pasar? ellos van a resolver quién, yo no puedo escoger por ellos”, señaló, “nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y la idea es llegar al gobierno del Estado, ese es el objetivo”, abundó.

Va por México abrió el registro de aspirantes a la gubernatura para abanderar la alianza en Sinaloa, a unas horas de cerrar, se han escuchado diferentes nombres y que será candidato y militante el elegido, pero hasta el momento nada está definido.

“Ya estamos advertidos que no somos los únicos que vamos a competir y vamos a hacerlo con mucha dignidad y como somos nosotros, somos gente de respeto, que nos gusta la civilidad política, no nos gustan las campañas sucias y vamos hacer eso, no vamos a usar cosas que no estén dentro de lo que marca la ley, vamos a enfrentar lo a que sea”, indicó el todavía senador.

Trabajo

Por el momento en Morena, detalló el legislador sinaloense, sigue sumando fuerzas, por ejemplo Juan Guerra Ochoa, perredista Sinaloense que criticó la alianza PRI, PAN y PRD, asegurando que no la va a apoyar y se deslindó de este grupo, por lo que Rocha Moya dijo que tiene pleno cobijo en Morena y que es un hombre izquierda de toda la vida, a quien da su confianza, así como también a otras personas más que dejaron la alianza y apoyan al senador.

“Aquí todos estamos trabajando alrededor de la base de Morena, morenos y morenas en el estado, hemos visitado 11 municipios, he constituido 102 Comités de la Defensa de la 4T y la gente está muy entusiasmada, lo estamos haciendo alrededor de fortalecer a Morena”, destacó.

Respecto a Gerardo Vargas Landeros, dijo desconocer si ya había arreglado con las autoridades nacionales de Morena unirse o no en estas elecciones, pero dijo que ha visto comentarios al respecto en redes sociales, sin embargo a él no se le ha notificado nada al respecto, pero reiteró que el líder del trébol es bienvenido.

“Yo ya les informé que me reuní con Gerardo, un día platiqué y él estaba viendo con las fuerzas en el nacional, porque nosotros no tenemos dirección estatal, el estuvo considerado en la encuesta de Morena, lo metió el nacional, y nosotros nos atenemos a lo que sea resuelto”, enfatizó.

Alcaldías

Respecto al amplio número de morenistas que han manifestado su intención en ser alcaldes de Culiacán, como Yadira Santiago Marcos y Merary Villegas, ambas diputadas federales, como la posible reelección del alcalde y otros personajes que se han apuntado, Rocha Moya dejó claro que en el partido hay procesos, el primero es la convocatoria, luego la inscripción de aspirantes y por último la encuesta que decide quien está mejor posicionado o posicionada.

“Me parecen bien, son compañeros que tienen merecimientos para eso”, dijo sobre las y los aspirantes.