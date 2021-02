Rocha Moya pedirá licencia en marzo para dejar la Senaduría; Mario Zamora dice que está en espera

Ambos precandidatos a la Gubernatura estuvieron este sábado en la presentación del libro 'Alas Rotas', de Josefina Vázquez Mota, en Mazatlán

Netzahualcóyotl Ceballos

MAZATLÁN._ El Senador Rubén Rocha Moya anunció que el 2 de marzo solicitará licencia para dejar el Senado de la República, luego de que fuera designado por Morena para ser el precandidato a la Gubernatura de Sinaloa.

“A la Senaduría no se renuncia, se solicita licencia, lo voy a hacer el 2 de marzo”, declaró Rocha Moya durante la presentación en este puerto del libro “Alas Rotas”, escrito por Josefina Vázquez Mota.

- ¿Ya es un hecho, Senador?

- Claro, claro, es un hecho, además por la Ley estoy obligado. El 2 de marzo lo voy a hacer.

- En su última visita a Mazatlán dijo que quería el apoyo de todos, incluyendo El Químico (Luis Guillermo Benítez Torres. ¿Ya se sumó?

- Sí, El Químico es parte del partido y estamos en eso.

- ¿Ya se llegó a un acuerdo con él?

- No. En realidad, mira, en Morena no puede haber acuerdo porque hay proceso, entonces los procesos están caminando, ya se hizo una selección de candidato a Gobernador, ahora estamos en la selección a Diputados federales, Presidentes, Diputados locales y Regidores, y los procesos se atienden con las etapas que esto contempla.

Por su parte, esta misma mañana el también Senador Mario Zamora Gastélum, precandidato del PRI a la Gubernatura de Sinaloa, aseguró que la licencia para dejar el Senado la solicitó desde semanas atrás, antes de su registro como aspirante.

“Ya la solicité desde antes de que me registrara, lo que pasa es que el Senado no la ha ejecutado, hace poco me comuniqué para preguntarles qué onda con mi solicitud, entre la pandemia y estas cosas de lo virtual al parecer han batallado, pero yo estoy en espero de que lo ejecuten lo antes posible”, manifestó.