Rocha Moya se compromete con maestros a hacer gestiones para que se mantengan sólidas las escuelas de tiempo completo

El Senador que preside la Comisión de Educación indicó que pese a que él no votará el presupuesto de egresos para el 2021, sí puede reunirse con quienes tienen esa responsabilidad, con la intención de que este programa se mantenga

Antonio Olazábal

Rubén Rocha Moya, presidente de la Comisión de Educación del Senado de la República, se comprometió con docentes de todo el país a hacer las gestiones necesarias para que se mantengan las escuelas de tiempo completo para el 2021.

El morenista sostuvo que él no puede votar el presupuesto, pero sí puede reunirse con las personas necesarias para cabildear más recursos para esta modalidad, a la que hasta ahora se les tiene contemplado destinar 5 mil millones de pesos, monto que ven insuficiente los docentes.

"Yo no les puedo prometer seguridades, por qué, porque yo no voy a tomar la decisión, yo estoy haciendo gestiones para tratar de ayudarles, yo voy a estar muy atento, no voy a desampararlos por lo que toca a mí, ya sé por dónde voy a estar tocando puertas, lo estoy haciendo", mencionó.

"Yo estoy atento de ustedes, con las limitaciones que yo tengo, porque yo soy Legislador, no tomo decisiones, y soy de los legisladores que no vota por el presupuesto, pero tenemos la conexión y la posibilidad de interactuar con nuestros compañeros de la Comisión de Presupuesto y con las autoridades hacendarias", añadió.

En estos momentos en una interesante reunión informativa en modalidad virtual con 386 maestras y maestros, dialogando sobre el tema del programa de escuelas de tiempo completo. pic.twitter.com/kZqvM64DBO — Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) October 24, 2020

Rocha Moya explicó que es necesario perfeccionar el programa, pero ya es un avance que ya se tengan recursos presupuestados a las escuelas de tiempo completo, pero reconoce que de momento, no es suficiente.

"Necesitamos perfeccionarlo (escuelas de tiempo completo), primera que les paguen, segunda que aparezca en el presupuesto del 2021, porque es importante saber cuánto, pero ya es una cantidad importante 5 mil millones de pesos, no todo el recurso lo vamos a resolver con el presupuesto, lo importante es que esté ahí", indicó.

"Que eso genere que el compromiso de que las escuelas siguen, yo eso buscaría... en caso de que no pudiéramos tener los 9 mil millones de pesos de entrada, ya estando ahí, empezando enero, después de que a ustedes les hayan cubierto los adeudos de este año, pues ya vamos para adelante, no se agoten en la lucha, el esfuerzo, tengan fe en que vamos a caminar, estamos caminando", agregó.