Rockies aportan en la distribuciÃ³n de mÃ¡scaras

BEISBOL

Rockies aportan en la distribución de máscaras

El club de Colorado apoya a unos aficionados que querían ayudar en el combate contra el Covid-19

Noroeste / Redacción

12/05/2020 | 10:50 AM

DENVER._ Christina Martínez y Paul Drake, dos aficionados de los Rockies en Pueblo, Colorado, y sus familias querían ayudar a suministrar máscaras a la gente que las necesitaba. Con la ayuda del equipo, el deseo de esos fanáticos de contribuir de alguna manera ha resultado en un proyecto que ayuda a varias entidades.

Esta semana, las máscaras que las familias fabricaron -- con el material de prendas que se usaron durante partidos y artículos promocionales -- se han distribuido por medio del sistema UCH a socios del club en la comunidad como Denver Rescue Mission, Food Bank of the Rockies y los Boys and Girls Clubs, entre otros. Algunos aficionados que comunicaron por medio de las redes sociales que las necesitaban también las recibieron.

Algunos de los materiales para las máscaras ya no eran necesarios y algunos sobraban, pero también hubo algunos tesoros, según Paul Drake.

“Nos dieron hasta un jersey de Todd Helton, que me dio lástima cortarlo -- todavía está colgado en mi closet”, dijo Drake. “Nos enviaron un suéter de las prácticas de bateo que era de David Dahl. Tampoco me atreví a cortarlo”.