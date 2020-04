Rockies de Colorado hace donación para combatir hambruna por coronavirus

DENVER._ Ante la hambruna que viven ciertos sectores de la población a causa del coronavirus, Rockies de Colorado donó 380 mil dólares a diferentes organizaciones para que puedan alimentar a las personas.

A través de su fundación, los "rocosos" invitaron a los fanáticos a contribuir con la causa para llevar alimentos a las personas de la tercera edad y niños con escasos recursos, que se vieron desprotegidos tras el cierre de escuelas y algunos albergues para evitar la propagación del Covid-19.

De acorde con el sitio de los Rockies, el cien por ciento del dinero recaudado será destinado a los diferentes bancos de alimentos del estado de Colorado y Wyoming para ayudar a los habitantes.

Dick Monfort, propietario del equipo, elogió la acción de la fundación y de los aficionados que contribuyeron para llevar alimentos a la población más necesitada de la región.

#StayAtHomeOpener Feed the Rockies donations keep rolling in. Can we pass $400K by the end of the weekend!?

You can still give: https://t.co/9SjlPPdtVx 🏡 pic.twitter.com/4OGQlQXmcM