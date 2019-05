Rockies de Colorado vencen a Cerveceros con eficaz ataque

MILWAUKEE._ Nolan Arenado, David Dahl y el dominicano Raimel Tapia pegaron cuadrangulares para guiar a los Rockies de Colorado a un triunfo 11-6 sobre Freddy Peralta y los Cerveceros de Milwaukee para repartir victorias equitativamente en la serie de cuatro partidos.

Arenado pegó tres hits, entre ellos su novena jonrón de la temporada. Tapia también aportó tres imparables y Dahl se quedó a un triple de completar el ciclo por los Rockies, que superaron a los Cerveceros 22-10 en el total de carreras de los últimos dos duelos de la serie. Colorado igualó sus máximos de la campaña en carreras y hits (14).

