'Rockstar', la canción del verano más escuchada en el mundo

'Blinding Lights' y 'Roses - Imanbek Remix' completan el podio de la lista de Spotify

Noroeste / Redacción

Con 383 millones de reproducciones "Rockstar", de DaBaby y Roddy Ricch, ha sido la canción del verano más escuchada en el mundo.

"Blinding Lights", de The Weeknd, y "Roses - Imanbek Remix", de Saint Jhn e Imanbek ocupan el segundo y tercer puesto respectivamente

Según los datos que este miércoles emitió Spotify, el tema "Rockstar" de DaBaby con Roddy Ricch es la canción más escuchada en el mundo este verano, además de ser uno de los temas preferidos en la popular lista de reproducción de "RapCaviar" de Spotify, publicó informador.mx.

"Sabía que esta canción iba a ser un éxito mientras creaba el disco, pero ver que se ha convertido en un 'hit' global es asombroso", ha afirmado DaBaby.

La segunda posición con 340 millones de reproducciones la ocupa "Blinding Lights", The Weeknd, seguido de "Roses - Imanbek Remix", de Saint Jhn e Imanbek, con 280 millones de escuchas.

El cuarto y quinto lugar lo encabezan, por este orden, "Savage Love (Laxed-Siren Beat)", de Jawsh 685 y Jason Derulo, y "Watermelon Sugar", de Harry Styles.

"Dynamite" de BTS, el video más visto de YouTube en el primer día de estreno

La lista de las diez canciones internacionales más escuchadas lo completan: "Death bed (coffee for your head)", de Powfu y beabadoobee; "Rain On Me", de Lady Gaga y Ariana Grande; "Toosie Slide", de Drake; "Breaking Me", de Topic y A7S, y "Dance Monkey"”, de Tones And I.

Como novedad, este verano Spotify también ha incorporado una selección de los podcasts más escuchados y "The Michelle Obama Podcast", lanzado hace tan solo tres semanas, se ha convertido en el triunfador con millones de oyentes.

Spotify también ha lanzado "Ojalá estuvieras aquí", una experiencia para viajar digitalmente, ya que este verano ha sido diferente, con limitaciones de movimiento debido a la pandemia de coronavirus.

Así, los oyentes eligen un tema, por ejemplo "Rockstar", después seleccionan un lugar idílico de verano y "el microsite generará una postal virtual para compartir", explicó en la nota Spotify, que informa de que este servicio disponible en inglés para los usuarios de Spotify gratis y premium de todo el mundo.