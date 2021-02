Rodolfo Berrelleza hace ‘hablar’ a la guitarra con sus manos

El maestro de guitarra clásica ofrece un concierto con canciones de la música española y mexicana, dentro de la Temporada Gordon Campbell

Fernando Espinoza

01/02/2021 | 07:50 AM

Pocas palabras tuvo que decir Rodolfo Berrelleza para enviar un mensaje a sus espectadores, solo en el escenario, con una guitarra española en sus manos, contó la historia de la música barroca que surge en el Viejo Continente y que penetra en México con las composiciones de Manuel M. Ponce.

La presentación del guitarrista, con 20 años de experiencia, se realizó en La Casona de La Machado, con un número reducido de espectadores, en su mayoría extranjero, que por más de una hora se deleitaron con la destreza del músico culiacanense.

Previo al inicio de la presentación, Gordon Campbell subió al estrado para agradecer a los asistentes por apoyar su temporada artística, aunque dijo, aún no encuentran la fórmula para atraer a más eventos de este tipo.

“Todavía no hemos encontrado la forma para llegar a más personas, es un placer estar con ustedes, afortunadamente sabemos que hay mucha gente sintonizando con el streaming, he estado recibiendo noticias y mensajes de la Ciudad de México y me dicen cómo es posible, muchos lugares están cerrados”, explicó Gordon Campbell.

Agregó que se siente afortunado de poder hacer conciertos con aplausos inmediatos, lo mejor es en vivo, además aseguró que se cumplieron todas las medidas de seguridad para salvaguardar la salud de los asistentes.

Pidió a sus amigos y seguidores que pueden hacer una donación extra al costo de los boletos que recibieron. Esto para sostener esta profesión.

En cuanto a las interpretaciones de Rodolfo expresó: “voy a empezar con el regalo, voy a tocar cuatro movimientos, de una Suite de Manuel M. Ponce Segovia e interpretó el preludio al compositor Villalobos” y el cuando lo escuchó dijo: “es maravilloso, pues está escrita en un perfecto estilo barroco”.

La presentación que no tuvo intermedios, incluyó la obra “Tres canciones populares catalanas”, además de “Testamento de Amelia”, una canción triste, que encantó a los asistentes, quienes disfrutaron el concierto que se presentó dentro de la Temporada Gordon Campbell.