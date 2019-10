Rodolfo Pizarro discute en Twitter con un comentarista deportivo al que catalogó como un payaso

CIUDAD DE MÉXICO._ Una vez más, Rodolfo Pizarro está en el ojo del huracán, luego de protagonizar una discusión en Twitter con el comentarista de Multimedios, Pello Maldonado, al que catalogó como un “payaso”, lo cual desató el intercambio de hostilidades.

Después que Maldonado afirmó que para “uno de los requisitos principales para ser entrenador de Rayados, es ganarle una final a Tigres”; el atacante de la Pandilla respondió con un emoji de una payaso, como respuesta, el presentador le aconsejó preocuparse por su rendimiento con los blanquiazules.

La guerra de tuits terminó con la falta de gol y asistencias de Pizarro en lo que va del Apertura 2019; mientras que el futbolistas subrayó los títulos que le ganó a Tigres, uno con Chivas y otro con Monterrey.

Déjame a mí ser el "🤡" y ojalá no lo borres. Pero por favor, a nombre de los aficionados que van y los que no van (que son más) ya por favor ponte a jugar bien! Hace mucho no te veo!

Consejo: Eres futbolista, no influencer! Preocúpate porque tu equipo no se quede sin liguilla😘 https://t.co/77vRC93zDI