Rodrigo Íñigo revienta a Enrique Bonilla

El futbolista le recriminó por la eliminación del Ascenso MX

Noroeste / Redacción

Rodrigo Íñigo del Hoyo, jugador que debutó en Primera División con el América en 2007 y que actualmente milita en Las Vegas Lights FC, recriminó de manera fuerte a Enrique Bonilla por la eliminación del Ascenso MX.

Con una carta que publicó en sus redes sociales, Rodrigo Íñigo lamentó la falta de unión del futbol mexicano.

“Si bien el gremio de jugadores en México históricamente no hemos sido unidos, solidarios para crear un sindicato que nos proteja, nos identifique como trabajadores dignos con derechos y obligaciones. Me decepciona y me sorprende que varios referentes desde su trinchera han guardado silencio”, se lee en la publicación de Twitter.

El ex jugador de Venados, Cimarrones, Mineros y Estudiantes Tecos, llamó corrupto a Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX.

“Su soberbia y sarcasmo en sus diferentes entrevistas dan rabia, impotencia; ¿es usted el que nos representa?, a mí desde luego que no, a muchos de mis ex compañeros tampoco. Está usted mostrando la imagen más gris y corrupta del futbol mexicano a nivel internacional”, recriminó.

Rodrigo Íñigo participó por última vez en el Ascenso MX con Venados de Mérida, equipo al que defendió del 2016 al 2017.