Rodrigo Martínez materializa sus sueños a través del arte

Pensó que moriría a los 30, como todos los que “andan mal”; sobrevivió al sistema de encierro mexicano y se salva con la escultura

Héctor Guardado

MAZATLÁN._ Una mente brillante encuentra soluciones con su intuición. La sobrevivencia tiene muchos caminos. El escultor Rodrígo Martínez evocó a los personajes de la mitología griega, a la que, siendo niño, se acercó sin saber que así se llamaba, con la serie de dibujos animados Los Caballeros del Zodiaco, fueron el refugio que su mente creó para soportar las difíciles condiciones de una cárcel.

Soñaba con esos bellos seres que podían vencer la adversidad: Poseidón levantaba olas inmensas y espléndidas con la fuerza de 28 caballos; el Minotauro recorría infinitamente el laberinto para encontrar respuestas; Medusa seducía con su impresionante belleza en medio de templos de mármol y columnas de piedra, sus manos hicieron realidad los sueños en los que se refugiaba Rodrigo Martínez, un joven de 36 años que quiere recuperar su vida.

Es un escultor que esbozó su vocación cuando era niño, fue un buen dibujante que sorprendía a su familia trazando de memoria los personajes de sus caricaturas favoritas: Los Caballeros del Zodiaco y Dragón Ball Z.

“Entré a la cárcel por robo a centro comercial a mano armada, hace seis años. A los 19 años mis amigos me fueron conectando con el mundo de la delincuencia. Era un joven sin trabajo y con una familia con carencia, en el barrio veía cómo los amigos de mis amigos tenían carros, ropa y se la pasaban muy bien, ese espejismo me hipnotizó”, compartió.

“A final te das cuenta que no vale la pena vivir esperando la muerte porque cuando ‘andas mal’ sabes que tarde o temprano te van a matar o meter a la cárcel; casi siempre te matan, cuando andaba en eso sabía que me iba a morir joven, yo calculaba que iba a suceder alrededor de los 30 años, creo que no sucedió porque me metieron a la cárcel", relató.

"Teniendo esa certeza vives el hoy nada más, no haces planes, te enfocas en los negocios, ganas dinero y luego lo gastas inmediatamente porque sabes que te vas a morir pronto, no te ves a futuro, sientes que la vida pasa muy rápido, todo sucede muy pronto y ves inevitable la llegada de la muerte”.

Cuando estaba internado en la cárcel su padre, Roberto Martínez, murió de enfisema pulmonar. A través del teléfono se despidió de él.

“Le prometí que iba a cambiar, le dije que me gustaba hacer esculturas y que se fuera tranquilo que yo ya había cambiado, él me dijo que de lo malo a veces sale lo bueno, me dijo que era su hijo más inteligente que le pesaba que no me había enfocado en lo bueno”, recordó.

El primer conecte

“Estuve en la prepa de la UAS cuando estaba por la calle Rosales, me divertí mucho, me dedique a 'pachangueármela' porque no había muchas clases, ahí fue donde conocí a uno de los que me conectó con gente que andaba mal, a otros los conocí en la colonia y en las andanzas en la vagancia. Hay mucha gente mala en las calles, es muy fácil engancharse en esa vida”, señaló.

“Cuando recién caí en la cárcel estaba sobrepoblada, las celdas para cuatro estaban ocupadas por ocho personas, entonces cuatro teníamos que dormir en el piso y te pasan las ratas y las cucarachas por encima. Esas condiciones creaban muchas fricciones entre los presos. Ahora ya está más holgado y ya cada quien tiene su cama, hay menos problemas porque estar tantos, tan juntos y sin espacio generaba mucho estrés y violencia, te tenías que cuidar de todo”.

Los Caballeros del Zodiaco

“Fue en esas noches de intenso calor y durmiendo en el piso cuando empecé a soñar con las columnas, y los dioses, yo creo que eran recuerdos de las imágenes que veía en unas caricaturas que me gustaban mucho, Los caballeros del zodiaco, cuando era plebe me encantaba verlas, hasta lloraba cuando mataban a alguno, en sueños se aparecían pegasos, aves fénix , dragones”, mencionó.

“Después de soñarlos y con toda la felicidad que sentía de verlos en los sueños quería que se materializaran y por eso empecé a tallarlos, primero en madera, recuerdo que eran unas sirenas, pero no tenía herramientas para trabajar, es muy difícil hacer cosas en la cárcel porque no tienes nada, te cobran hasta por cortar una lata, por eso estuve pensando de qué otro material podía hacerlos sin que tuviera que usar herramientas, terminé haciéndolos de resistol mezclado con jabón”.

Otra de sus inspiraciones fue l colección de monitos de plástico que venían de regalo en los dulces Sonrics.

“Salían en los paquetes de dulces, eran personajes de cuentos como Pepe Grillo, Blanca Nieves y los siete enanos, todos los personajes de La Bella y la Bestia, llegué a tener 300 monitos, todavía me quedan como 200", reseña.

"La primera escultura que hice en pasta fue un Pepe Grillo, al principio se me desmoronaba porque no les ponía alma alambre”.

Un encuentro afortunado

En octubre de 2018, el Instituto de Cultura llevó a la Camerata Mazatlán y el Coro Guillermo Sarabia y sus solistas dirigidos por Enrique Patrón de Rueda para ofrecer un concierto en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Mazatlán. Raúl Rico director del Instituto en ese momento estuvo ahí supervisando el evento.

Rodrigo le dijo que él esculpía figuras, que si se las podía enseñar, que era una técnica que había inventado y que tenía un Neptuno que emergía de una ola que era jalada por 28 caballos.

Fue a su carraca en donde se encontraba la pieza, se la mostró a Raúl Rico y el entonces funcionario municipal le propuso que hiciera una exposición con sus esculturas, entonces su mamá movió cielo, mar y tierra, nunca quitó el dedo del renglón para que ese sueño se hiciera realidad.

Dos días antes de que saliera de la administración municipal anterior se realizó la primera exposición de Rodrígo Martínez en la Galería Rubio, sin la presencia del autor, pues estaba en la cárcel. Ahora, a ocho meses de distancia, estará exponiendo nuevamente en la Galería Rubio alrededor de 19 esculturas, que son las que ha creado a lo largo de cuatro años de darle forma a sus sueños y que le ayudaron a ser libre en su encierro físico y humano.

Preparándose con el mejor

Hace dos meses, Rodrigo fue puesto en libertad, el Instituto de Cultura de Mazatlán supo de su caso y le dio una beca para estudiar en el Centro Municipal de Artes, con el maestro escultor Sergio Flores, un talento fuera de serie en Mazatlán, que creó las esculturas que se encuentran en el Hotel Emerald bay y la fuente que se está en la fachada anterior de la Casa de Rodolfo González en la calle Rigoberto Lewis.

La nueva expo que Rodrigo va a inaugurar este sábado 15, a las 19:00 horas, en la Galería Rubio, a un lado del Teatro Ángela Peralta, se llama “Alas de libertad”, que en realidad son los sueños que lo ayudaron a ser libre con su imaginación mientras estuvo encerrado.

“Como en esta exposición voy a estar presente voy a poder explicarles a los que me pregunten por qué hice cada una de las figuras, las voy a poner a al venta para poder comprar materiales y seguir aprendiendo con Sergio Flores", indicó.

"En la cárcel aprendí a cortar el pelo y ahorita una amiga me da chanza de cortar en su estética, por lo menos saco para los camiones”.

La actual administración del Instituto de Cultura le ofreció que creara una carroza del Carnaval 2019, no se pudo porque estaba encerrado, Rodrigo aceptó el reto.

“Cuando veo los materiales se me ocurre cómo trabajarlo y empiezo a crear soluciones, mi filosofía es adaptarme a lo que hay y trabajar con eso, siento que no hay límites, siempre pregunto qué hay que hacer y lo hacemos. Antes de dedicarme a otras cosas, no quiero descartar el ganar dinero haciendo esculturas, ahorita traigo para los camiones y por el momento está bien, voy a intentarlo”, dijo.

“Mi mamá me dice que así como yo moldeo las piezas, Dios me está moldeando a mi, dice que recuperó a su hijo, que ve mi mirada como la tenía antes, cuando era niño. El dinero ahorita no es tan importante como antes, ahora quiero construir una vida, un futuro”.