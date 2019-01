Roger Federer es destronado del Abierto de Australia por un joven de 20 aÃ±os

Roger Federer es destronado del Abierto de Australia por un joven de 20 años

Stefanos Tsitsipas se impone al suizo y logra su primer pase a cuartos de final

Noroeste / Redacción

20/01/2019 | 09:14 AM

MELBOURNE._ Conseguir tu primer pase a cuartos de final ya es una hazaña por sí sola. Si al guion le añades que lo harás venciendo a Roger Federer, vigente campeón del Abierto de Australia y campeón de 20 Grand Slam, cobra aún más tintes de película. Y si además lo haces con un tenis brillante, sin miedo ni vértigo, es histórico.

Stefanos Tsitsipas consiguió todo eso ante el seis veces campeón en Melbourne. Tras más de tres horas y 45 minutos de batalla, destronó al defensor del título y a sus 20 años alcanzó los cuartos de final de un Grand Slam por primera vez en su carrera: 6-7(11), 7-6(3), 7-5 y 7-5. En el primer enfrentamiento oficial ante Federer. Casi nada.

"Soy el hombre más feliz sobre la faz de la tierra ahora mismo. No soy capaz de describir cómo me siento… ", acertó a decir aún en pista. Esta es la segunda victoria ante un Top 5 para el griego, campeón de las Next Gen ATP Finals el pasado noviembre. La primera fue ante Alexander Zverev en Toronto 2018, torneo en el que alcanzó la final (p. ante Nadal).

Tsitsipas se encontrará en cuartos de final ante otro debutante en la ronda de los ocho mejores, Roberto Bautista Agut. Será el primer enfrentamiento entre ambos, con el español llegando invicto en lo que va de 2019 y tras derrotar 6-7(6), 6-3, 6-2, 4-6 y 6-4 a Marin Cilic, vigente finalista del torneo.

LEER: Novak Djokovic asegura el número uno al vencer a Denis Shapovalov

En otro juego, en su primera piedra de fuego en Melbourne, el español Rafael Nadal estuvo cerca de alcanzar la excelencia en su duelo de cuarta ronda frente a Tomas Berdych, tras imponerse por 6-0, 6-1, 7-6(4), en dos hora y cinco minutos. De esta manera, suma ya 11 presencias en los cuartos de final del primer Grand Slam del curso.