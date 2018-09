TENIS

Roger Federer ofrece uno de sus peores juegos y queda eliminado en el US Open

El suizo fue presa de sus propios errores para ser derrotado en los octavos de final del último 'major' de año

Noroeste / Redacción

04/09/2018 | 10:38 AM

NUEVA YORK._ El legendario suizo Roger Federer vio frenado en seco sus aspiraciones por llegar lejos en el US Open.

Federer no pudo descifrar el calor que ha imperado en suelo estadounidense y tampoco con el estilo del australiano John Millman.

El veterano suizo, quien ha ganado cinco veces en Flushing Meadows, firmó uno de sus peores encuentros de los últimos tiempos y sucumbió por 6-3, 5-7, 6-7 (7/9), 6-7 (3/7) en tres horas y 33 minutos de juego.

Millman enfrentará en Cuartos al serbio Novak Djokovic, sexto sembrado, que se deshizo antes del portugués Joao Sousa por 6-3, 6-4, 6-3.

El balcánico pasó por la tarde a la siguiente instancia y todos esperaban ya por una final anticipada contra Federer. Pero este, que tuvo dos bolas de set en la segunda manga y una en la tercera, se estrelló.

Todo parecía de su lado: era el único jugador junto al argentino Juan Martín del Potro en no haber cedido ni un solo set, presentaba un balance de 40-0 frente a jugadores de fuera del Top 50 en el US Open y Millman no había sido rival la única vez que se habían enfrentado en Brisbane en 2015.

Sin embargo, la de este lunes no fue su noche desde el principio a pesar de imponerse en la primera manga por un engañoso 6-3.