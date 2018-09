ROGER WATERS: Confortablemente aturdido a los 75 aÃ±os

ROGER WATERS: Confortablemente aturdido a los 75 años

El ex Pink Floyd celebra hoy haber traspasado las generaciones para equipararse con los grandes.

Noroeste / Redacción

MÉXICO._ La historia del Rock tiene a solo algunos expositores que han formado un legado insuperable, tal como ha sido con Roger Waters, el ex Pink Floyd que celebra hoy 75 años de edad y de haber traspasado las generaciones para equipararse con los grandes.

Nacido el 6 de septiembre de 1943 en Surrey, Guildford, Inglaterra bajo el nombre de George Roger Waters, comenzó su andar en la música antes de cumplir 20 años, pues se había dedicado por completo a los estudios, hasta que se decepcionó y harto de éstos buscó su lugar tocando instrumentos y cantando para el público, difundió periodicocorreo.com.mx.

Su madre era profesora y estaba comprometida con los derechos humanos.

“Crecí con Aldous Huxley, George Orwell y H. G. Wells“, recuerda el músico.

No es de extrañar que ya durante su etapa escolar se declarara en contra de las armas nucleares, el comienzo de una conciencia política que le ha conducido a tantas controversias.

La legendaria banda Pink Floyd fue fundada por amigos de juventud: Waters fue al colegio en Cambrigde con el cantante Syd Barrett. David Gilmour, que sustituyó a Barrett después de que éste dejara el grupo, vivía en el mismo barrio.

La banda forma parte de la historia de la música, sobre todo, después de que Barrett fuera sustituido por Gilmour.

Aunque sus inicios fueron casi punkis, pronto representaron todo lo que no era punk: musicalmente versados, conceptualmente ambiciosos y -con más de 250 millones de discos vendidos- muy ricos.

El cantante de Sex Pistols, Johnny Rotten, ponía entonces un ‘Odio a’ en su camiseta de Pink Floyd, pero en 2010 admitió a la revista cultural británica The Quietus: “Tienes que ser un tonto para decir que no te gusta Pink Floyd”.

LARGA RIVALIDAD

Los héroes psicodélicos de los años 60 se transformaron en maestros electrónicos y rockeros emocionales con The Dark Side of the Moon (1973) y Wish you were here (1975). Pero durante los siguientes álbumes Animals (1977), con la icónica central eléctrica de Battersea en la portada, y la obra maestra de Waters, The Wall (1975) comenzó una pelea de décadas entre los dos egos de Gilmour y Waters.

“Roger está sentado sin hacer nada y excreta sus ideas sobre lo que ocurre en el mundo. A mí me gusta lo que decimos aunque no siempre pienso que él lo diga muy bien”, declaró Gilmour entonces a The Guardian.

Waters le devolvió el golpe poco después en una legendaria entrevista con Rolling Stone: Para Gilmour, Mason o Whright no tiene sentido escribir letras porque nunca serán tan buenas como las mías. Las letras de Gilmour son muy malas. Siempre lo serán”.

Tras The Final Cut, Waters abandonó el grupo a mediados de los años 80 para seguir trabajando en solitario, partiendo de la base que Pink Floyd no podría seguir existiendo sin él. Pero la banda continuó de todas formas. Waters denunció a Gilmour sin éxito.

EL REGRESO

Tras su separación de Pink Floyd, Waters emprendió una demanda contra sus ex compañeros ,la cual perdió e inició su carrera como solista. En el 2005, los miembros involucrados en este pleito dejaron atrás sus conflictos y se reunieron nuevamente en el escenario del Live 8 en Londres

PARA SABER

-Waters conoció a Barrett y Gilmour en Cambridge, y a los otros integrantes del grupo los conoció en la escuela de arquitectura en Westminster, Londres, en 1962.

-El célebre músico ha tenido varios amores, entre ellos Judy Trim (1969-1975); de allí le siguió Lady Carolyne Christie (1976-1992); también Priscilla Phillips, quien ocupó un lugar en su corazón (1993 al 2001). Su última pareja es Laurie Durning, a quien conoció en el 2012. Tuvo cuatro matrimonios en total.

- Varias de sus letras las escribió para su padre. algunas de las canciones que escribió para el grupo fueron The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals y The Wall.

Ya como solista, Waters tiene tres discos de estudio.