Roger Waters envía mensaje a Evo Morales: ‘Espero que tu exilio sea corto. Tu gente te necesita’ (VIDEO)

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).- Roger Waters, ex líder de Pink Floyd y activista, envió un mensaje de apoyo a Evo Morales, ex Presidente de Bolivia, luego de que arribara a México tras renunciar a su cargo.

A través de la cuenta de Twitter @LaGargantaPoderosa se ha difundido un video en el que el músico británico manifestó que espera que el exilio de Evo Morales sea corto. “Tu gente te necesita, necesitan un líder como tú”, sostuvo.

“No solo has sido el primer Presidente indígena en todo Latinoamérica, has realizado un trabajo maravilloso, has sacado a tanta gente de la pobreza, dándole valor y revalorizando el sentido de la dignidad”, añadió.

Asimismo destacó que llevó a la democracia “hasta cada rincón de tu tierra y por eso mismo ahora buscan despojar a tu pueblo, por avaricia”.

“Hoy el mundo, la verdad y la historia están de tu lado, esperando que puedas volver cuanto antes a tu casa. No dudo que será lo mejor para tu gente y para vos, y por supuesto también para todos nosotros”, apuntó.

Esta no es la primera vez que el ex líder de Pink Floyd se pronuncia en los conflictos políticos que se viven hoy en día. El pasado 31 de octubre, el artista se solidarizó con los manifestantes en Chile al grabar un video realizando un “cacerolazo”, una forma de protesta en países sudamericanos.

EVO MORALES LLEGA A MÉXICO

Evo Morales Ayma, ex Presidente de Bolivia, llegó a México a las 11:09 horas de este martes procedente de la provincia de Cochabamba, donde un avión de la Fuerza Aérea Mexicana lo recogió ayer por la noche, aproximadamente a las 19:50 horas de México.

El ex mandatario boliviano salió de la aeronave, vestido con una playera azul y unos pantalones negros, bajó las escalinatas y se encontró con Marcelo Ebrard Casaubón, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), quien le dio la bienvenida a nuestro país.

En una breve conferencia de prensa, denunció que el sábado 9 de noviembre, un día antes de renunciar, un miembro del equipo de seguridad del Ejército le informó en el trópico de Cochabamba que militares habían pedido su cabeza a cambio de 50 mil dólares.

“Por eso digo que estamos agradecidos por salvarnos la vida”, reiteró Morales junto al que era su Vicepresidente y su Ministra de Salud. También denunció que su país ha vivido un “golpe de Estado” desde su “triunfo” en las elecciones presidenciales del 20 de octubre.

“En la última etapa, lamentablemente, al golpe político y cívico se sumó la Policía Nacional”, reprochó el ahora asilado en México, quien acusó a los opositores de haber quemado actas electorales y sedes sindicales, así como haber asaltado su casa en Cochabamba y la de su hermana.

El domingo, Evo Morales había anunciado la repetición de las elecciones presidenciales después de que la Organización de Estados Americanos (OEA) diera a conocer numerosas irregularidades en los comicios del 20 de octubre pasado en los que fue reelegido para un cuarto mandato.

Después de su anuncio y ante presiones de policías y militares, Morales anunció su renuncia a la Presidencia tras casi 14 años en el poder.