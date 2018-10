Roma, de Alfonso CuarÃ³n, lleva a sus actrices a premios internacionales

Roma, de Alfonso Cuarón, lleva a sus actrices a premios internacionales

Yalitza Aparicio y Lynn Fainchtein compiten en Gotham Awards de Nueva York como Mejor Actriz Revelación y a los Premios Hollywood Music in Media en Mejor supervisión musical, respectivamente

Sinembargo.MX

19/10/2018 | 09:56 AM

MÉXICO (SinEmbargo)._ Yalitza Aparicio, protagonista de la película Roma de Alfonso Cuarón, fue nominada a los premios Gotham Awards de Nueva York en la categoría de Mejor Actriz Revelación.

Los premios Gotham Awards, que dan inicio a la temporada de los galardones, reconocen al cine independiente desde 1991.

Yalitza Aparicio, quien es una profesora oaxaqueña, debutó en el cine con Roma, la película sobre los recuerdos del barrio donde creció Alfonso Cuarón y que es la candidata para representar al país en los premios Óscar y Goya 2019.

Yalitza Aparicio, el cineasta Alfonso Cuarón y Libo, la mujer que inspiró el personaje de Cleo en Roma.

Aparicio competirá entre Elsie fisher por Eighth Grade; Thomasin McKenzie por Leave No Trace, y Kiki Layne por su actuación en If Beale Street Could Talk.

Sin embargo, Yalitza Aparicio no es la única del equipo de Roma que ha sido reconocida, Lynn Fainchtein fue nominada a los Premios Hollywood Music in Media en la categoría Mejor supervisión musical.

Lynn Fainchtein

En la película, Cuarón narra en blanco y negro la historia de Cleo, la trabajadora doméstica indígena de una familia adinerada y aparentemente idílica de la Ciudad de México de inicios de la década de 1970, un personaje basado en la tata que él mismo tuvo y a quien dedica la cinta, Libo.

Con esta historia, en la que se intercalan el español y la lengua mixteca, el director de Gravity (2013) ofrece un relato social sobre aquella década convulsa.