Roma es la mejor película de 2018, según Time

La revista de EU lanzó su top ten de filmes de este año, en el que se coronó el trabajo más reciente de Alfonso Cuarón

Noroeste / Redacción

Roma, el filme del cineasta mexicano Alfonso Cuarón, encabeza el conteo de las diez mejores películas de la revista Time.

"Alfonso Cuarón ha desarrollado una carrera haciendo hermosas películas, pero Roma, su homenaje a una de las mujeres que lo criaron, interpretada con calidez por Yalitza Aparicio, es la más hermosa y conmovedora", detalló la publicación.

"Esta es una película profundamente personal para Cuarón, pero su abrazo es universal: al contar su propia historia, nos hace pensar en las celosías de las personas que nos hicieron a cada uno lo que somos. Roma es una oda al poder de la memoria, tan íntima como un susurro y tan vital como el rugido del mar".

El filme representará a México en los premios Óscar y Goya. Hasta el momento, ha obtenido un galardón, el León de Oro en el Festival de Venecia. La producción de Cuarón, quien también es artífice de proyectos como Gravity, comenzará a proyectarse en México a partir del 21 de noviembre, citó elfinanciero.com

Netflix reta a Cinépolis y Cinemex con la película Roma

Después de que Netflix y Alfonso Cuarón anunciaran un estreno limitado de la película Roma en “cines selectos”, ahora se envalentonan y retan a Cinépolis y Cinemex.

"Nos daría mucho gusto poder compartir esta increíble película con el público de Cinépolis y Cinemex, de tal forma que ponemos Roma a su disposición por si ellos decidieran exhibir la película en sus salas a partir del 21 de noviembre”, señaló Matt Brodlie, director de Adquisiciones, Netflix.

Netflix presiona a los exhibidores mexicanos para que pongan Roma en sus salas y lo hace público como si fuera algo sencillo cuando es un tema complicado y de dinero que debió pasar por una negociación privada, citó el economista.com.

Todo indica que este comunicado de Netflix desatará un conflicto entre la plataforma y los exhibidores mexicanos.

El director Alfonso Cuarón siempre supo que si aceptaba su alianza con Netflix, Roma no llegaría al circuito de exhibición comercial en México, pues la plataforma es competencia de los cines.

“Estamos muy emocionados con el lanzamiento de Roma en cines de todo el país, a través de socios que se han comprometido con su exhibición”, agregó.

Además, la plataforma anunció que, junto “con nuestros socios de exhibición, hemos dispuesto que una parte importante de las ganancias de taquilla en México será donada a organizaciones sin fines de lucro; las cuales serán anunciadas la próxima semana cuando la película salga en cines”, finalizó Matt Brodlie, director de Adquisiciones, Netflix.

TOP COMPLETO

El 'top ten' completo de los filmes seleccionados por TIME es el siguiente:

1. Roma, de Alfonso Cuarón

2. Won’t You Be My Neighbor?, de Morgan Neville

3. First Reformed, de Paul Schrader

4. Eighth Grade, de Bo Burham

5. The Favourite, de Yorgos Lanthimos

6. Can You Ever Forgive Me?, de Marielle Heller

7. A Star Is Born, de Bradley Cooper

8. If Beale Street Could Talk, de Barry Jenkins

9. Bohemian Rhapsody, de Bryan Singer

10. Paddington 2, de Paul King