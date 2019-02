Roma hace historia y se convierte en la mejor película extranjera de los Oscar

Alfonso Cuarón, que ya obtuvo esta noche otra estatuilla por Fotografía, agradece a Yalitza Aparicio y a Marina de Tavira

Noroeste / Redacción

Ciudad de México (SinEmbrago).– Roma hizo historia. La cinta de Alfonso Cuarón ganó como Mejor Película Exttranjera en los premios Oscar de esta noche.

Minutos antes lo había hecho en Mejor Fotografía, en una ceremonia celebrada en Los Ángeles.

El director agradeció a Yalitza Aparicio y Marina de Tavira antes que a cualquier persona. Recordó que la cinta se centra en sus recuerdos de la infancia durante su discurso.

La gala inició con Adam Lambert junto con Queen arrancando con un compilado de temas de mítica banda que llevó la vida Freddie Mercury a la pantalla.

DISEÑO DE PRODUCCIÓN

Black Panther se lleva su segundo Óscar en donde también estaba nominado Eugenio Caballero y la argentina Bárbara Enríquez que dieron vida a un escenario ubicado en los años 70 en Roma.

También estaban nominadas en este apartado las películas The Favourite, First Man y Mary Poppins Returns.

Hannah Beachler y Jay Hart recogieron hoy el Óscar por Black Panther.

Para el equipo de Roma, se trataba de la primera nominación para Enríquez, aunque Caballero ya se había llevado una estatuilla en los Óscar por el diseño de producción de El laberinto del fauno (2006), un filme dirigido por el también mexicano Guillermo del Toro.

DISEÑO VESTUARIO

Ruth Carter se llevó el Óscar como Mejor Diseño de Vestuario por su trabajo en Black Panther.

La competencia estaba entre The Ballad of Buster Scriggs, Mary Zophres; The Favourite, Sandy Powell; Mary Poppins Returns, Sandy Pwoell; y Mary Queen of Scots, Alexandra Byrne.

MEJOR MAQUILLAJE Y PEINADO

La categoría se la llevó Vice, de director Adam McKay. Ganó a Border y a Mary Queen of Scots.

MEJOR DOCUMENTAL

Free Solo, el docuemntal estadounidense dirigido por Elizabeth Chai Vasarhelyi y Jimmy Chin, obtuvo el Óscar como mejor documental; compitió con Minding The Gap, Of Fathers and Sons, RBG, Hale County This Morning, This Evening.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

La primera categoría en ser revela fue a de Mejor Actriz de Reparto que se llevóRegina King por If Beale Street Could Talk. Competía Amy Adams, Vice; Marina de Tavira, Roma; Emma Stone, The Favourite; Rachel Weisz, The Favourite.

“Estar aquí, representando a uno de los artistas más grandes de nuestro tiempo, (el escritor) James Baldwin, es un poco surrealista”, dijo en referencia al autor del libro en el que se basa If Beale Street Could Talk.

Llorando y muy emocionada, King también dio las gracias al cineasta James Baldwin y a su madre por enseñarle que Dios siempre está de su lado.

Se trata de la primera estatuilla para King, que ha brillado especialmente en la televisión en series como American Crime.

If Beale Street Could Talk, película del director Barry Jenkins (Moonlight, 2016), le había dado ya King el Globo de Oro y el Spirit a la mejor actriz de reparto.

Desfila Diego Luna elegante y jovial por la alfombra roja de los premios Oscar

Diego Luna llegó a la alfombra roja de los premios Oscar con gran estilo y elegancia, vistiendo con un smoking nada menos que del diseñador de modas italiano y filántropo Brunello Cucinelli, quien destina el 20 por ciento de sus ganancias a causas sociales.

El mexicano que será uno de los presentadores de la 91 entrega del galardón cinematográfico, luce una chaqueta con solapa ovalada, camisa de smoking con botones en contraste y pajarita en negro lo que sumaron simpleza y sofisticación a un atuendo slim-fit.

Fiel a su estilo, Luna no perdió la sencillez que lo caracteriza al atender a los medios, ante quienes destacó que trabajar con Alfonso Cuarón le cambió la perspectiva de su carrera, hace ya más de una década.

En cuanto fue captado por los medios al hacer su aparición en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, el actor y productor mexicano posó frente a la cámara, mostrando sonrisa en todo momento.

Previamente, por la famosa alfombra pasaron las actrices Yalitza Aparicio y Marina de Tavira, quienes también lucieron out-fits de lo más elegantes.