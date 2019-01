Roma se impone en premios de Críticos de Cine en Línea

Realizadores de EU, Canadá, Europa, AL y Asia reconocen a la cinta en cuatro categorías; el creador se alza como Mejor Director

Noroeste / Redacción

Roma continúa su reinado y nuevamente conquistó a críticos de todo el mundo, que le otorgaron los reconocimientos de Mejor Película, Mejor Película Extranjera, Mejor Fotografía y Mejor Director.

Como cada año, la Sociedad de Críticos de Cine en Línea, OFCS, por sus siglas en inglés, que aglutina a especialistas en el séptimo arte de Estados Unidos, Canadá, Europa, América Latina y de Asia Pacífico, dio a conocer su listado de los mejores trabajos fílmicos alrededor del mundo.

“Fue una carrera apretada y tensa de seguro, y luego de contar los votos, hemos encontrado las más brillantes entre las gemas del 2018”, dijo Nguyen Le, quien junto a Bavner Donaldo y Wesley Lovell, conforma el Comité de Gobierno de la organización.

La película autobiográfica del director Alfonso Cuarón le ganó a otros candidatos potentes como: If Beale Street Could Talk, First Reformed y The Favourite, citó el portal razón.com.mx.

Fue precisamente If Beale Street Could Talk, la segunda película con más reconocimientos, que se llevó tres premiaciones en las categorías de Mejor Guión Adaptado, Mejor Banda Sonora y Mejor Actriz de Reparto, para Regina King.

Aunque Yalitza Aparicio, protagonista del filme, no fue premiada en esta ocasión, sí figuró como una de las nominadas a Mejor Actriz de Reparto.

OTROS GANADORES

Otros triunfos notables en estos galardones fueron: Mission: Impossible – Fallout, que se llevó dos premios por la Mejor Edición y un Premio por Logros Técnicos a la Mejor Coordinación de Acrobacias; y uno de Spider-Man: Into the Spider-Verse, reconocida como Mejor Función Animada.

Los miembros de la OFCS también entregaron los Premios Lifetime Achievement Awards a cinco candidatos, entre ellos Rita Moreno y la directora Spike Lee, así como dos Premios Special Achievement.

“Con otro año exitoso en los libros de historia, nuestros miembros claramente han aceptado la tarea de seleccionar lo mejor del año”, dijo Wesley Lovell, quien forma parte del Comité directivo de OFCS.

“Las diversas selecciones que nuestra membresía ha hecho reflejan las abundantes y amplias experiencias de nuestros miembros, y esa siempre será nuestra mayor y más brillante victoria”.

SELECCIÓN

- Desde hace 23 años, la OFCS publica en enero su listado de las mejores películas.

- La Sociedad de Críticos de Cine en Línea, está conformada por 283 críticos, quienes publican sus trabajos, críticas y columnas de opinión sobre trabajos filmográficos alrededor del mundo y su presencia está principalmente en Internet.

- La OFCS fue fundada en 1997 para respaldar a los críticos que trabajan en línea, y brindarles una voz unificada en la cultura de los medios impresos.

- La cinta de Alfonso Cuarón ya había sido reconocida anteriormente por las asociaciones de críticos de Chicago, Seattle y San Francisco.

EN LOS ÓSCAR

- Roma representa a México en la estatuilla dorada como Mejor Película Extranjera.

- Las nominaciones se anunciarán el 22 de enero y la ceremonia del Óscar se realizará el 24 de febrero.