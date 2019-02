Roma y el resto de nominados a Mejor Película en los Óscar, toman forma de figuras LEGO

Cleo, el personaje principal de Roma, fue diseñada en blanco y negro, del mismo modo que lo hizo Olly Gibbs, y como es la fotografía original del filme de Alfonso Cuarón

Sinembargo.MX

MÉXICO (SinEmbargo)._ El ilustrador Olly Gibbs compartió en su cuenta de Twitter una serie de imágenes en las que convierte en estatuilla del Óscar a los protagonistas de los ocho candidatos a llevarse el galardón como Mejor Película, a lo que un fan respondió con otra ilustración por demás creativa.

En respuesta a Olly Gibbs, El usuario @fbillys compartió una imagen en la que aparecen los ocho candidatos a Mejor Película, representados con figuras de LEGO. En el diseño se aprecia a los protagonistas, con formas redondeadas igual que los emblemáticos juguetes.

Black Panther, Cleo, Freddy Mercury, y el resto de nominados aparecen en una imagen global y también, cada uno por separado, tal cual lo hiciera Gibbs en sus ilustraciones.

Cabe destacar que Cleo, el personaje principal de Roma, también fue diseñado en blanco y negro, del mismo modo que lo hizo Olly Gibbs, y como es la fotografía original del filme de Cuarón.

Los ocho nominados a Mejor Película para la entrega número 91 de los Premios Óscar son: Black Panther, Roma, La Favorita, Green Book, Bohemian Rhapsody, Nace una estrella, El infiltrado del KKKlan y El vicepresidente: más allá del poder, donde, irremediablemente Roma, Nace una estrella y Bohemian Rhapsody llevan la delantera para adjudicarse la estatuilla.