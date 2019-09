RomÃ¡n PeÃ±a Zonta, mÃ¡s asentado en su rol con Venados de MazatlÃ¡n

Román Peña Zonta, más asentado en su rol con Venados de Mazatlán

El zurdo vuelve con mayor solidez en todos los aspectos

Rafael Moreno

MAZATLÁN._ Román Peña Zonta regresa a Venados de Mazatlán con mayor solidez en todos los aspectos del pitcheo.

Recién la campaña pasada, el lanzador zurdo tenía poco tiempo de su transformación de jugador de posición a pítcher, adaptación que como todo necesitó de un tiempo.

Hoy en día, con un año más de experiencia, Peña Zonta está listo para tener un mejor año con la novena del puerto.

“Antes que nada muy contento con la organización de Venados, con el ‘Chino’ (Jesús Valdez), y el ‘Chinito’ (Jesús Valdez Jr.) por la oportunidad, la verdad ya en lo del beisbol en esta faceta con más experiencia, el beisbol me ha enseñado muchas cosas que no sabía yo sobre el pitcheo”, externó Peña Zonta.

Román Peña Zonta

“Lo que viví en verano me ayudó a venir más maduro a este beisbol que es el de invierno, no hay más que seguir preparándome y estar al cien por ciento para la hora que me necesite (Juan José) Pacho”.

El antes jardinero del beisbol mexicano ha hecho varios ajustes en su rol de lanzador.

“Creo que el cambio que hice fue la manera de trabajar, concentrarme más en lo que son los ejercicios de lanzar, fortalecer el hombro, acostumbrarlo a tirar todos los días, tratar de subir millas, que es algo que en verdad todo eso se logró”.

Este pasado verano con Unión Laguna su marca fue de 3 ganados y 2 perdidos, con una efectividad de 4.03, mejorando lo hecho la campaña pasada.

Parten a Escuinapa

Después de haberse cancelado el juego del pasado viernes en Coyotitán por la situación de las lluvias en el estado, Venados sostendrá este domingo su primer partido de pretemporada en Escuinapa.

El grueso del plantel sale del puerto a la “Perla Camaronera” a las 8:30 horas. Los que no harán el viaje seguirán con sus entrenamientos en el estadio Teodoro Mariscal a partir de las 9:00 horas.

La mañana de este sánado, el plantel rojo puso su granito de arena en la campaña de limpieza de playa en Mazatlán.

LEER: Adrián González, si regresa a la LMP, lo haría con Venados y no con Tomateros