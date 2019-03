BOXEO

Román y Parra disputarán título Fecombox en Los Mochis

El evento tendrá lugar el 3 de mayo en el Auditorio Benito Juárez

Carlos Bojórquez

LOS MOCHIS._ El culiacanense Saúl “Fiera” Román y el mochiteco Juan Carlos “Acorazado” Parra disputarán el título vacante Fecombox de peso Mediano, el 3 de mayo en Los Mochis.

La empresa Green Day Boxing Promotion hizo el anuncio este martes, y se informó que la función tendrá sede en el emblemático Auditorio Benito Juárez, que después de una década vuelve a ser la casa del boxeo en la otrora ciudad cañera.

“He escuchado algunos comentarios de que ya estamos viejos, que ya no la vamos a hacer, pero yo lo único que puedo decir es que ahorita estoy renaciendo en el boxeo, sé que tengo piernas, no estoy golpeado, y no va a tener nada fácil Saúl Román esa noche. Ese auditorio va a revivir sus noches de gloria”, comentó Parra.

“Es un gran honor volver a pelear aquí en Los Mochis, y espero que la noche nos favorezca, no es fácil, pero nos vamos a preparar para eso. Yo le digo a los aficionados nuevos que se den la oportunidad de conocernos, porque se van a llevar una grata noche, un buen espectáculo”, expresó Román.

Cabe mencionar, que el culichi ganó ese título en junio de 2016, ante el tapatío Juan Carlos Raygoza, y lo perdió en agosto pasado, ante el chihuahuense Mario Alberto Lozano.

El respaldo

En la misma cartelera reaparecerá la ex campeona mundial Katty Gutiérrez, luego de tres años de inactividad.

La mochiteca, que fuera campeona FIB de peso Mínimo entre 2011 y 2012, enfrentará a la costarricense Karla Islas, en duelo pactado a seis rondas en peso Minimosca.

También tendrán actividad los prospectos Luis ‘Peluchín’ Araujo, Fernando ‘Tic Tac’ Somera, Daniel David Quiroz, Daniel Morales, José Luis ‘Cuate’ Vázquez, y Alejandro Young.

LA CARTELERA

PELEA ESTELAR

FECOMBOX MEDIANO

Saúl Román vs. Juan Carlos Parra

RESTO DEL CARTEL

Luis Araujo vs. rival por definir

Fernando Somera vs. Miguel Ángel López

Katty Gutiérrez vs. Karla Islas

Daniel David Quiroz vs. Maximiliano Galindo

Daniel Morales vs. Guillermo Bolaños

José Luis Vázquez vs. Ángel Cruz

Alejandro Young vs. Carlos Iván