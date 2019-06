Romario Gil se consolida como estelar en el beisbol mexicano

El Novato del Año de la LMP es el segundo mejor lanzador de Acereros de Monclova

Noroeste / Redacción

CULIACÁN._ El joven lanzador de los Tomateros de Culiacán, Óscar Romario Gil, está teniendo nuevamente una gran temporada en la Liga Mexicana de Beisbol con los Acereros de Monclova.

El vigente Novato del Año del circuito veraniego, y que se posiciona como el segundo mejor pítcher de su escuadra, comentó que, debido al cambio de bola tuvo que realizar algunos ajustes para mantener el nivel.

“Yo creo que todos hemos batallado como pítcher, pero cada quien ha encontrado su forma de trabajar ahora sabiendo que es una temporada más de bateadores, tratamos de ajustarnos, de no quedarnos con pitcheos cómodos, entonces cada quien nos estamos adaptando a esto y haciendo los ajustes correspondientes”, afirmó en entrevista para Tomateros de Culiacán.

“Sabemos que es una pelota que corre más que la pelota que se utilizaba antes, entonces yo creo que la clave es pitchar bajito, normalmente a los bateadores les gusta conectar las bolas que se quedan altas; pitchar bajito y no quedarte en pitcheos cómodos es uno de los factores importantes”, agregó.

Este verano acompaña a Héctor Daniel Rodríguez en Acereros, esta relación, que de momento dura todo el año, le permite llevar mejor el proceso de aprendizaje.

“Yo lo he seguido a él desde hace varios años como aficionado, es una persona admirable por la labor que hace dentro del juego, cómo se entrega él hacia el equipo donde juega, es un jugador de gran experiencia y además es una persona también muy amigable fuera del terreno de juego, entonces yo trato de aprender cómo pitcharle a ciertos jugadores que bueno, a veces yo he batallado que no encuentro la manera de cómo pitcharles, entonces trato de mantenerme cerca de él y estarle preguntando algunos consejos”, puntualizó.

El zurdo culichi conoce el tamaño del reto que implica ser miembro de la rotación abridora del club guinda, por tal motivo, mantiene un enfoque templado hacia el próximo invierno.

“Primero que nada voy luchar en el campo de entrenamiento para ganarme un lugar, yo sé que esto es un proceso, que estoy joven, que poco a poco me voy a ir ganando mi lugar, entonces es simplemente seguir trabajando y tener un poco de paciencia, sabemos que Culiacán se caracteriza por tener uno de los equipos más fuertes de la liga, entonces trabajar con gente de gran experiencia es algo que me motiva, no me desespera, voy a seguir con lo mismo, trabajando, tratando de aprender un poco de cada quien para poco a poco irme metiendo”.

