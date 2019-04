Romero Deschamps desplegó una cacería dentro y fuera de Pemex, acusa nuevo sindicato petrolero

Los dirigentes del nuevo sindicato de Petróleos Mexicanos, Petromex, han enfrentado ataques y señalamientos desde que obtuvieron su registro oficial a finales de marzo

Sinembargo.MX

25/04/2019 | 10:52 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– Luego de que el Sindicato Petroleros de México (Petromex) obtuvo su registro oficial, y con ello se convirtió en el primer refugio de trabajadores del sector ajeno al Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha sido blanco de “una guerra terriblemente sucia” por parte del Secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps, y de los 36 líderes regionales, acusó su dirigencia.

Durante su campaña de afiliación, ya con 40 mil petroleros activos a nivel nacional prerregistrados, han recibido ataques, críticas sobre la fuente de sus ingresos y señalamientos en textos para infundir miedo. Además, el área de Recursos Humanos de Petróleos Mexicanos (Pemex) no permite a los interesados acudir a reuniones con Petromex.

“Tenemos una guerra terriblemente sucia. Los compañeros que defienden al STPRM y quieren llegar a la Secretaría nos atacan. Ya somos el enemigo, Petromex es el enemigo, no Romero Deschamps”, aseguró en entrevista Yolanda Morales Izquierdo, Secretaria general de Petromex.

Morales Izquierdo no duda que es el ex Senador priista, sobre quien hay una serie de denuncias penales por enriquecimiento ilícito, quien “a todas luces tiene metidas las manos” para atacarlos, apoyado en el poder e influencia que posee sobre representantes de Pemex, a quienes, dijo, “los domina, los pone, les ordena qué hacer, y ellos obedecen ciegamente y perjudican al trabajador.

“Él no quiere que nosotros avancemos, pero no nos vamos a dejar. Ya dimos la cara y vamos todo contra él, porque estamos cansados de tanta corrupción, de tanto abuso”, advirtió.

El martes por la tarde Patricia Andrade, Secretaria Tesorera del Comité Ejecutivo Nacional de Petromex, recibió un mensaje de amenaza a su celular. Sospecha que fue de la gente del sindicato de Carlos Romero Deschamps, por lo que los hace responsables de lo que pueda pasarle a ella y a su familia e interpondrá una denuncia ante el Ministerio Público.

“Ya te estamos haciendo tu camita para que dejes de hacerle a la mamada, perra malagradecida. Muerdes la mano que te da de tragar”, dice el mensaje.

Ella labora en las oficinas centrales de Pemex.

“A partir de que se le notificó a la empresa de que estábamos legalmente constituidos (como sindicato Petromex), a mí me removieron de mi lugar de trabajo y me mandaron, de alguna forma de exilio político, a algún lugar apartado de las oficinas en donde no tengo ni siquiera un escritorio ni funciones. Eso fue por parte de la administración”, dijo.

“No les conviene que haya un sindicato que haga las cosas de manera correcta, porque entonces los compañeros trabajadores van a conocer una alternativa nueva que les va ofrecer hacer las cosas de manera legal”, aseveró.

El vocero del pleno nacional del sindicato, Óscar Solórzano, dijo que en Petróleos Mexicanos hay una complicidad por parte de “gente” de Carlos Romero.

La petrolera reportó una planilla de 128 mil trabajadores en 2018 y el STPRM cuenta con alrededor de 100 mil agremiados en las 36 secciones.

“A los mandos superiores la mayoría los pone Romero Deschamps, no los pone la empresa. Esta práctica no ha desaparecido”, expuso.

Dado que, planteó, la dirección de Recursos Humanos sigue en manos de gente del STPRM, “les están impidiendo a los compañeros asistir a las juntas de Petromex, les limitan sus vacaciones; todos los derechos a los que gozan”.

“La mala noticia para ellos es que los trabajadores petroleros despertaron y se están afiliando a Petromex”, enfatizó Solórzano. “Lo que viene es una defensa del trabajador y que le pega directamente a Carlos Romero Deschamps y a sus 36 seccionarios”.

En el mismo tono, la Secretaria general Yolanda Morales afirmó que “estamos luchando bastante fuerte contra esta corrupción que ha sido no de ahora sino de años […] Siempre ellos se imponían porque el trabajador estaba doblegado”.

CRÍTICAS DE OTROS DISIDENTES

Petroleros disidentes han criticado a Petromex porque, dicen, sus fundadores no son petroleros activos.

Se han difundido textos y videos señalándolos como una “farsa”, equiparándolos con el líder sindical petrolero Carlos Romero Deschamps o cuestionando por qué primero su dirigente era Pitágoras Cruz y luego “lo sacaron a patadas”.

“Nos dicen que el nuevo sindicato es una manga de Romero Deschamps y que él nos da dinero. Una sarta de mentiras. Nosotros nos movemos por nuestros propios medios; costeamos todo esto”, respondió la Secretaria general de Petromex, Yolanda Morales.

En un video, Donaldo Cruz Pinto, trabajador petrolero de 18 años, cuestionó a Óscar Solórzano, vocero de Petromex, y a Luis Zárate, uno de sus fundadores, por no ser petroleros. Los calificó de “traidores”, “rufianes” y llamó a “rescatar” al Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.

“Hay muchas personas que se intrigaban diciendo quién financiaba este movimiento. Óscar se ha llenado la boca diciendo que él ha invertido dinero. Óscar, no seas mentiroso, no seas hipócrita. Todo el dinero para que te hospedaras en los hoteles, para que fueras a restaurantes, para que fueras a viajar a Veracruz, ese dinero te lo dimos el movimiento de petroleros de Salina Cruz de la sección 38”, acusó Donaldo en un video difundido en redes sociales. “Me enteré que te hospedabas en puros hoteles de lujo: tengo las pruebas y las fichas de depósito”.

A la Secretaria general Yolanda Morales la señaló de “títere”, de traicionar al ex dirigente Pitágoras Cruz y de ser incapaz de representar a los petroleros.

“Lo que tienes que hacer es ya jubilarte porque liderazgo no tienes y conocimiento de lucha tampoco”, dijo el petrolero de Salina Cruz.

Asimismo, se difunde un texto llamado “Las trampas del nuevo sindicato Petromex” en que se advierte a los trabajadores que si se afilian a Petromex deben renunciar a su memebresía en el STPRM de Carlos Romero Deschamps y con ello se quedarán sin Contrato Colectivo de Trabajo.

Para el vocero de Petromex, Óscar Solórzano, con ese texto Romero Deschamps trata de infundir miedo.

“Nunca fue un líder de carne y hueso, fue la construcción de un Estado priista o panista que lo impusieron a través del terror y que siguen dando coletazos. Vamos a pedir cuentas de los bienes que se generaron con ese dinero, dónde están las cuotas”, advirtió.