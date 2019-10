Romero Deschamps dice a Milenio que sigue en MÃ©xico, y que desde el viernes estÃ¡ hospitalizado

Romero Deschamps dice a Milenio que sigue en México, y que desde el viernes está hospitalizado

De acuerdo con información publicada por el medio, Romero Deschamps se sometió el pasado viernes a una cirugía en la ingle derecha por un problema de tendón en un hospital de la Ciudad de México. Según declaraciones emitidas por el ex líder sindical a Milenio, deberá permanecer en reposo para facilitar la cicatrización y por ende, la recuperación

Sinembargo.MX

27/10/2019 | 10:57 AM

Ciudad de México (SinEmbargo).– El ex líder del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM), Carlos Romero Deschamps, aseguró a Milenio que no ha abandonado el país, tal y como se difundió ayer.

De acuerdo con información publicada por el medio, Romero Deschamps se sometió el pasado viernes a una cirugía en la ingle derecha por un problema de tendón en un hospital de la Ciudad de México. Según declaraciones emitidas por el ex líder sindical a Milenio, deberá permanecer en reposo para facilitar la cicatrización y por ende, la recuperación.

El ex Senador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) también le hizo llegar una fotografía al periódico, donde aparece de pie y vestido con una camisa de color rojo.

Autoridades mexicanas pidieron apoyo a la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para localizar a Carlos Romero Deschamps, aseguró ayer una fuente gubernamental a la agencia Reuters.

“La Fiscalía pidió la intervención de Interpol”, dijo el funcionario, quien solicitó el anonimato a Reuters. La fuente no le confirmó a la agencia que el ex secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) haya abandonado México. “Puede estar aquí pero no está localizable”, apuntó la fuente a la agencia.

Romero Deschamps abandonó el país después de renunciar a su cargo, dijeron el viernes a Milenio autoridades del Gobierno federal.

De acuerdo con el medio, una vez que la Fiscalía General de la República (FGR) corroboró la ausencia del ex dirigente, inició la investigación de la probable ruta de salida que éste empleó hacia el extranjero, por lo que giró un oficio a la Agencia Federal de Aviación Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (AFAC) para conocer sus movimientos, además de dar con el paradero de 11 de sus familiares.

Entre los parientes que también son requeridos por las autoridades están su esposa, Blanca Rosa Durán Limas; sus hijos, Paulina, Alejandro y José Carlos Romero Durán; su yerno, Juan Carlos Rentería Covarrubias; su nuera, María Fernanda Ocejo Garrido; su hermana María Esther Romero Deschamps, y sus cuñados Álvaro y María Guadalupe Lidya Durán Limas, y sus sobrinos Ana Luisa Aguinaco Romero y Víctor Deschamps Durán.

Asimismo, fuentes consultadas por Milenio explicaron que la Fiscalía ya había solicitado a la Interpol una Ficha Azul para localizar a Romero Deschamps y sus familiares.

El viernes pasado, un Juez federal negó la suspensión definitiva contra el bloqueo de las cuentas bancarias de Carlos Romero Deschamps, ex dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros (STPRM).

Carlos Antonio Romero Deschamps aseguró que se ha “recrudecido la antigua posición de vernos [a los dirigentes del Sindicato] como contrarios y no como complemento en la tarea de respaldar a Pemex”, por lo cual tomó la decisión de marcharse. Su posicionamiento es contrario al de funcionarios de la 4T, quienes han señalado que sí hay denuncias contra él.

“Hoy, por razones poco claras, no observamos la cooperación que debe existir entre trabajadores y administración para impulsar los proyectos que permitan el verdadero avance de Pemex hacia su consolidación”, expuso en un comunicado.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó al menos una denuncia contra el ex líder petrolero Carlos Antonio Romero Deschamps por operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Carlos Antonio Romero Deschamps fue durante 26 años un hombre clave en Petróleos Mexicanos (Pemex). Desde su posición como líder petrolero fue cómplice de los gobiernos priistas y panistas en los desvíos de recursos para campañas, en el descuido en las operaciones que llevaron a la petrolera a producir cada vez menos, y en su última etapa de poderío apoyó reformas cuestionadas como la Energética.

Pero el 16 de octubre su polémico paso por la petrolera acabó: la dirigencia nacional del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (STPRM) anunció que Romero Deschamps presentó su renuncia.