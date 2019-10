Romero Deschamps enfrenta las duras horas finales del mandato

A partir de mañana los trabajadores empezarán a tomar las oficinas sindicales a nivel nacional, incluido el recinto ubicado en la calle de Zaragoza en el Centro Histórico capitalino

Sinembargo.MX

Ciudad de México (SinEmbargo).– Líderes del sindicato petrolero evalúan con él, este día, la eventual salida de Carlos Romero Deschamps, mientras afuera protestan trabajadores que demandan democracia interna.

En las horas cruciales de su liderazgo de 26 años, todavía no se sabe si el dirigente acusado de corrupto saldrá por la puerta trasera o por la de enfrente.

Afuera del Sindicato de Pemex, trabajadores disidentes hicieron “una manifestación pública no sólo en contra de Romero Deschamps, sino también de 36 secretarios a nivel nacional”.

De acuerdo con uno de ellos, José Luis González Meza, adentro del recinto de representación nacional hay “puros ladrones”.

“Es un hecho que Romero Deschamps saldrá del Sindicato. Pero lo que verdaderamente nos interesa es que haya asambleas democráticas para que cada sección elija representantes y luego la Comisión Nacional seleccione al nuevo dirigente nacional. Ya no queremos, ya no se trata de seguir eligiendo a los cuates y amigos”.

De acuerdo con algunos de los presentes, a partir de mañana los trabajadores empezarán a tomar las oficinas sindicales a nivel nacional, incluido el recinto ubicado en la calle de Zaragoza en el Centro Histórico capitalino.

“Romero Deschamps tiene al menos 500 millones de dólares. Deja tú las cuotas sindicales. Durante años él y sus ladrones participaron del huachicoleo”, explicó González Meza a SinEmbargo.

Hace muchos años, Romero Deschamps armó una red de robo de combustible. “300 mil barriles por barco, era lo que se robaban”.

Desde el interior del Sindicato, el líder petrolero se ponía de acuerdo con políticos y familiares de presidentes, como en el caso de Guillermo López Portillo quien lo habría ayudado a transportar gasolinas robadas desde México hasta Roterdam, en Holanda.

“Sus hijos tienen un avión particular que no lo tiene Peña Nieto. Tienen Lamborghinis ¡en México!”, lamentó el trabajador disidente.

NO SE CONGELARON CUENTAS A DESCHAMPS: AMLO

El Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo esta mañana que Carlos Romero Deschamps y su familia no tienen las cuentas bancarias congeladas, como dice Reforma. De acuerdo con el diario mexicano, las cuentas del líder del sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex) fueron bloqueadas desde el pasado 14 de octubre, luego de que se iniciara una investigación por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

La UIF, según Reforma, apuntó que también la esposa, Blanca Rosa Durán, e hijos de Romero Deschamps se encuentran en calidad de investigados, por lo que sus cuentas de banco de también habrían sido bloqueadas.

El periódico dijo que la Unidad de Inteligencia solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) información de la Secretaría de Hacienda sobre las cuentas bancarias de Romero Deschamps y su familia. Argumentó que todos ellos se encuentran en calidad de investigados por delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El diario sostuvo que asesores jurídicos del también ex Senador detallaron que las cuentas del líder sindical, la de su esposa y las que pertenecen a sus tres hijos -Paulina, Alejandro y Juan Carlos Romero Durán- fueron congeladas desde el pasado lunes 14.

Pero el Presidente aseguró en su conferencia matutina que no es cierto. “Hay dos denuncias, dos informes que se enviaron a la Fiscalía General de la República. No es como lo sostiene un periódico, que no lo voy a mencionar, de que se congelaron cuentas. Eso no. Pero sí se enviaron las denuncias y los informes a la Fiscalía General de la República en este caso. Yo creo que relacionados con ingresos, con obtención de recursos, básicamente. Ingresos obtenidos de investigaciones o avisos de inteligencia financiera. Eso es básicamente”.

Este martes, el Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que hay denuncias presentadas en la Fiscalía General de la República (FGR) contra Carlos Romero Deschamps, líder del sindicato de Petróleos Mexicanos (Pemex) desde hace 26 años, y que será investigado. Pero detalló que si decidió irse fue su decisión.

“No es una negociación. Si él quiere dejar el cargo para enfrentar su asunto, como lo hizo el Ministro [Eduardo] Medina Mora, igual”.

Romero Deschamps planea dejar su cargo como Secretario general en los próximos días a pesar de que su periodo concluye hasta 2024, de acuerdo con información publicada por Reforma.

“En este caso, hay denuncias presentadas ante la Fiscalía”, destacó López Obrador. “Recordar que todo lo que nos llega se tramita, se le da curso, y hay denuncias en la Fiscalía General de la República. Si él toma la decisión de dejar el sindicato para atender estos asuntos está en su derecho, nosotros no nos vamos a meter. Eso también es un cambio”, indicó el mandatario.